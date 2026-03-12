Dva stoly, jeden příběh. Výstava o Vile Lil začíná v Mariánských Lázních

Jitka Dolanská
  9:52
Tak trochu jiná výstava začíná ve čtvrtek v domě Chopin v Mariánských Lázních. Projekt nazvaný Dva stoly představí dva pohledy na příběh ikonické Vily Lil a jejího prvního majitele, mecenáše Maxmiliána Halbmayra.
Maxmilián Halbmayer, první majitel ikonické Vily Lil v Mariánských Lázních

Maxmilián Halbmayer, první majitel ikonické Vily Lil v Mariánských Lázních | foto: Archiv

Obraz, na kterém je zachycena Vila Lil v Mariánských Lázních.
Značka rodiny Halbmayr
Značka na mariánskolázeňském chlebu, který vyráběla rodina Halbmayr.
Socha grifa, který stráží vchod do Vily Lil v Mariánských Lázních.
Multimediální expozice propojí historii města, současnou architekturu i nové digitální technologie, které umožní vnímat příběh Vily Lil novým způsobem – jako živou stopu v čase, která stále ovlivňuje podobu města. Zároveň je oslavou pětiletého výročí zápisu Mariánských Lázní na seznam UNESCO.

„První stůl v galerii domu Chopin odkrývá Halbmayrův svět – fragmenty jeho života, symbolické artefakty a stopy jeho činnosti. Protože jeho rodina vlastnila v Mariánských Lázních pekárnu, nebude chybět jeho bochník chleba, jako fragment zaniklé slávy Vily Lil se představí detail sochy grifa nebo stín nesvítícího lustru, který se ve vile jakoby zázrakem zachoval. Ty předměty nejsou pouhými rekvizitami, ale autentickými záznamy doby,“ řekla kurátorka výstavy Zuzana Stejskalová.

Lázeňský trojúhelník ze západu Čech se dostal na seznam dědictví UNESCO

Druhý stůl patří současnosti. Představuje návrhy studentů architektury z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se zabývali možnostmi citlivého doplnění hospodářského zázemí u Vily Lil a hledali nové způsoby, jak na historické dědictví navázat.

„Výstava není pouze nostalgickým ohlédnutím za minulostí, ale spíše pokusem otevřít otázku, jak dnes chápeme odpovědnost vůči budoucnosti. Třeba právě na příkladu studentských projektů pro hospodářské zázemí Vily Lil,“ doplnil spoluautor výstavy Jan Trejbal.

Maxmilián Halbmayr si vilu Luginsland, dnešní Vilu Lil, postavil v roce 1901 jako své osobní místo klidu a soustředění. „Byl to prostor, kde chtěl obklopen hudbou, uměním a krajinou Mariánských Lázní strávit zbytek života. A snad protože byl bezdětný, přemýšlel o svém odkazu jinak než většina lidí. Rozhodl se dát to nejcennější, co měl, samotnému městu,“ řekl ředitel Městského muzea Mariánské Lázně Jaromír Bartoš.

Dů tak nebyl jen zajímavým architektonickým objektem, ale promyšleným prostředím. Přízemí bylo koncipováno téměř jako jedno velké umělecké dílo určené pro setkávání přátel, hostů a kulturní společnosti.

„Pro mě je na tomto příběhu nejzajímavější to, že Halbmayr nebyl politik ani státník, a přesto jeho rozhodnutí formovalo veřejný prostor města na více než sto let. Vila Lil je vlastně fyzickou stopou jednoho lidského rozhodnutí – rozhodnutí proměnit soukromý dům v dar pro veřejnost,“ dodal ředitel Bartoš.

Galerie Domu Chopin v Mariánských Lázních hostí výstavu do letošního 12. dubna.

