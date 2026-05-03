Výstavba cyklostezky do Sklářů bude náročná, musí dávat pozor na stromy

Jitka Dolanská
  8:12aktualizováno  8:12
Mariánské Lázně už mají vysoutěženého dodavatele na výstavbu smíšené cyklostezky do místní části Skláře a pustí se do její realizace. Trasa povede vedle silnice druhé třídy směrem na Chodovou Planou. Chodci a cyklisté tak už nebudou muset na úzké komunikaci kličkovat mezi auty.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

„Cena smíšené stezky je přibližně dvaadvacet milionů korun. Práce budou trvat přibližně šest měsíců, takže hotovo by mělo být ještě letos,“ řekl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík. Cesta do Sklářů, Chotěnova a Vysoké Pece, kde žije několik stovek obyvatel, tak bude bezpečnější.

Stavba však bude složitá kvůli aleji stromů, potíže představuje i bahnité podloží. V projektu je proto přesně popsaný postup, jak vyřešit ochranu vzrostlých lip, které rostou u silnice na Skláře.

Ruční výkopy i bažina. Nová cyklostezka na Mariánskolázeňsku bude výzva

„Bude nutné pracovat tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. To znamená, že výkopové práce v blízkosti listnáčů se budou muset dělat ručně. Stezka nepovede v těsné blízkosti stromů a také se v tomto úseku bude pokládat nižší konstrukční vrstva cyklostezky, aby se kvůli kořenům nemuselo tolik do hloubky,“ popsal starosta.

Další problémový úsek bude přímo u Sklářů, kde stezka dlouhá přibližně půldruhého kilometru musí překonat část bažinatého pozemku.

Výhledově je v plánu prodloužení smíšené cyklostezky až na hranici kraje a následně do Chodové Plané. Jak dodal starosta Hurajčík, kvůli poloze města na periferii Karlovarského kraje je při plánování této trasy nutná koordinace se sousedním Plzeňským krajem a s městy a obcemi v okolí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

3. května 2026

„Snad se to nevymkne kontrole.“ Požár v Českém Švýcarsku hasí sedm vrtulníků

Přímý přenos
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší, na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se jej snaží...

3. května 2026  8:02,  aktualizováno  11:47

V sobotu oslavil pan Hurvínek sto let od svého prvního představení v Plzni.
Většinu svého života ale strávil v Praze.
Navíc sošku roztomilého pana
Hurvajse nemají jen v Plzni, ale také v...

vydáno 3. května 2026  11:27

Projížďka krajinou UNESCO

ilustrační snímek

Ve středu 6. května nabídne Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem netradiční komentované projížďky. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost prozkoumat malebnou krajinu, jež je od roku 2019...

3. května 2026  11:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Když vzácný buk srká žížalí čaj. Arboristé v Berouně ošetřili kořeny stoletého stromu

Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí...

Pod korunou mohutného stromu stojí urostlý muž a usměrňuje motorový vrták, který se noří do vyprahlé půdy. Po chvilce si stroj hlasitě oddechne a ze země se vyvalí oblak prachu. To jak pod tlakem...

3. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Na Vysočině hasiči v sobotu likvidovali na více místech požáry lesa i trávy

ilustrační snímek

Na Vysočině hasiči od soboty likvidovali 11 požárů v přírodě. Nejvíc jich vyjelo hasit lesní porost u Šašovic na Třebíčsku, kde jim pomáhal i vrtulník....

3. května 2026  9:11,  aktualizováno  9:11

Pardubické divadlo v příští sezoně uvede klasiku i novinky, láká na sedm premiér

ilustrační snímek

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v příští sezoně sedm premiér, pět na velké scéně a dvě na malé. Diváci se potkají s prací známých a osvědčených autorů...

3. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Brod investuje miliony do sportovišť. Na Rozkoši i v Poděbabech vyrostou hřiště

Zastaralé hřiště v Čechovce čeká proměna. Současnou nevzhlednou asfaltovou...

Radnice v Havlíčkově Brodě důsledně dbá na dostatek pohybu a tělesných aktivit svých obyvatel. Letos zahájí hned čtyři projekty na rekonstrukci a modernizaci menších hřišť a sportovišť. Obnoveno bude...

3. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

HolKa musí výš, ale jen na zkoušku. Štvanická lávka se zvedne nad Vltavu

Zkušební zdvih štvanické lávky proběhl již loni.

Štvanická lávka HolKa v Praze projde v květnu unikátním testem. Během noční zkoušky se konstrukce zvedne až o 3,2 metru nad hladinu Vltavy, aby se ověřila její odolnost při povodních. Akce si vyžádá...

3. května 2026  9:22

Startuje festival Kocianovo Ústí

ilustrační snímek

Mezinárodní festival Kocianovo Ústí přinese od 6. do 9. května pestrý hudební program.

3. května 2026  9:16

Má i vlastní kotelnu. Projděte si vzácný kostel, který byl dekády přehlížený

Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku (duben 2026)

Na úpatí Krušných hor mezi Dubím a Litvínovem stojí neprávem opomíjená vzácná architektonická památka. Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku z roku 1902 je nejstarším secesním kostelem v...

3. května 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Plány nového hradního kastelána na Svojanově? Včely, sad, koupací sud i celoroční ubytování

Středověkému hradu Svojanov začal na jaře 2025 šéfovat Pavel Haluza.

Středověký hrad Svojanov je už rok pod vedením nového kastelána Pavla Haluzy. Klíče od Miloše Dempíra, který věnoval památce takřka dvacet let svého života, převzal loni na jaře. Ovšem až letošní...

3. května 2026  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.