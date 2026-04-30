Mariánské Lázně začnou stavět stezku pro pěší a cyklisty z Úšovic do Sklářů

V květnu začne stavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty z Mariánských Lázní - Úšovic do Sklářů. ČTK o tom informoval starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO). Úsek je dlouhý necelé dva kilometry a jeho stavba vyjde na 22,5 milionu korun.
"Cílem je hlavně bezpečnější provoz. Přibližně 170 obyvatel Sklářů a cyklisté už nebudou v tomto úseku muset jezdit ani chodit po frekventované silnici," uvedl starosta. Výstavba smíšené stezky potrvá zhruba šest měsíců.
Stezka bude kopírovat silnici a povede u lipového stromořadí. Výkopové práce okolo lip se budou dělat ručně, aby byly stromy bez poškození zachovány. Konstrukční vrstvy budou nižší a povrch bude schopen vsakovat vodu, aby byly stromy přirozeně zalévány, doplnil Hurajčík. Projektová dokumentace vyšla na přibližně 250.000 korun.
Město už uvažovalo nad vybudováním cyklostezky do Sklářů před více než deseti lety, tedy v době, než vznikl obchvat Mariánských Lázní a provoz na komunikaci okolo Sklářů byl vyšší. Tehdy se projekt ale nepodařilo uskutečnit právě kvůli nedostatku prostoru mezi silnicí, lipovou alejí a okolními soukromými pozemky, dopravní policie trvala na vybudování bezpečnostních betonových bariér. V místě kruhového objezdu, který dnes už zpomaluje dopravu natolik, že nebude nutné jej osadit semaforem, bude přechodové a přejezdové místo pro pěší a cyklisty na nové stezce.
V okolí lázeňského města a na jeho území je pro cyklisty k dispozici poměrně rozsáhlá síť cyklostezek a cyklotras. Hurajčík ale dodal, že kvůli poloze města na periferii Karlovarského kraje je při plánování těchto tras nutná i koordinace se sousedním Plzeňským krajem a s městy a obcemi v okolí. Město i kraj plánují výhledově také další prodloužení smíšené cyklostezky do Sklářů a její napojení na cyklostezky u Chodové Plané v Plzeňském kraji.