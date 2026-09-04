Mariánské Lázně zahájily sezonu orchestru s novou šéfdirigentkou symfoniků

S novou šéfdirigentkou Michaelou Rózsou Růžičkovou dnes zahájil letošní sezonu Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (ZSO). Žena se do čela mariánskolázeňských symfoniků ve 205leté historii orchestru postavila poprvé. ČTK to dnes řekl ředitel Vladimír Smutný.
"Vzhledem k tomu, že ještě pořád je žen dirigentek mnohem méně než mužů dirigentů, tak v podstatě každá z nás, která se tomu věnujeme, je nějakým způsobem výrazná a vyčnívá. Je to pro mě samozřejmě obrovská výzva a ohromně si vážím být druhá šéfdirigentka v historii České republiky a vůbec první v tomto nejstarším symfonickém orchestru v Čechách," řekla Růžičková. Šéfdirigentku už má Jihočeská filharmonie, od sezony 2024/2025 ji vede Alena Hron. Růžičková doplnila, že do orchestru přichází s velkou láskou a snahou být nápomocná. "Máme i spoustu plánů a já věřím, že se nám v té muzikantské rovině bude spolu dobře hrát a budeme se na sebe těšit," řekla.
Dnešní koncert na nádvoří domu Chopin byl podle vedení ZSO jakousi ochutnávkou nadcházející sezony. Vyslechlo si jej několik desítek lidí. Sezona bude čítat deset abonentních koncertů na stálé scéně orchestru, v sále domu Casino. Podle ředitele se mohou lidé těšit na přibližně jeden koncert měsíčně od září do června. "Publikum je pestré, mísí se v něm jak abonenti, kterých máme zhruba dvě stovky, tak také lázeňští hosté. Také jsme pro letošek obnovili cyklus komorních koncertů. Ty budou pojaty poněkud intimněji a nabídnou pestrý program doplněný o zpěváky a další hudebníky, například klavíristu. Chybět samozřejmě nebude ani vánoční, novoroční a velikonoční koncert," doplnil k programu ředitel Smutný.
Smutný nastoupil do čela orchestru loni. Hlavním úkolem od zřizovatele, města Mariánské Lázně, byla personální stabilizace orchestru. Ten čítá okolo 45 hudebníků, přičemž ne všichni jsou zaměstnáni na plné úvazky. Podle Růžičkové má orchestr ale o to rodinnější atmosféru. Šéfdirigentka vzešla ze šestice kandidátů na tuto pozici po koncertech, které si se všemi z nich ZSO zahrál.
ZSO rovněž v letošním roce obnovuje fungování Klubu přátel Západočeského symfonického orchestru. "Toto mecenášství je pro tento typ organizace důležité. V Česku je jen doplňkem, ale například v Německu bývá zásadním zdrojem financování orchestrů. Rádi bychom, aby se přáteli stali i Němci, kteří to do Mariánských Lázní nemají daleko a k této hudbě mají tradičně velmi vřelý vztah," řekla ČTK předsedkyně klubu Markéta Davidová.
V posledních dvou letech se na 75 procentech rozpočtu ZSO podílelo město Mariánské Lázně zhruba 15 miliony korun, Karlovarský kraj stabilně přispíval přes tři miliony korun a ministerstvo kultury chod orchestru podporovalo zhruba 2,5 milionu korun ročně. Čtvrtina příjmů ZSO podle Smutného pochází z vlastní činnosti. Orchestr hraje kromě pravidelných koncertů mimo jiné i v zahraničí.