Marienbad Film Festival rozdělil ceny mezi tři filmy a dvě audiovizuální eseje

Tři krátké filmy a dvě audiovizuální eseje získaly dnes hlavní ceny na Marienbad Film Festivalu v Mariánských Lázních. Do přehlídky, zaměřující se na experimentální film a hraniční podoby kinematografie, se letos do hlavní soutěže přihlásilo 335 snímků, do užšího kola se dostalo deset filmů. Do soutěže audiovizuálních esejí zaslalo svá díla 81 autorů a autorek, porota vybírala ze 14 děl vybraných kurátory sekce, informovali dnes pořadatelé ČTK v tiskové zprávě.
V hlavní kategorii experimentálních filmů mezinárodní porota ocenila filmy Apokalypsa včera, dnes, zítra a pozítří ukrajinské tvůrkyně Anastasiji Bonadyhové, The Strike od francouzské autorky Gabrielle Stemmerové a To Live in Cracks od bruselské filmařky Milena Desseové. Porota ocenila film Apokalypsa včera, dnes, zítra a pozítří za lehkost, s jakou tvůrkyně využila různá média k zachycení života v ukrajinském městě Nikopolu a k tomu, aby přiblížila, jak se lidé vyrovnávají s trvalou hrozbou války. Zvláště porota vyzdvihla práci se zvukem, konkrétně využití sirén, které provázejí každodenní život.
"Druhé ocenění získala filmařka Gabrielle Stemmerová, která dokázala skvěle propojit brilantní scénář s úžasně ladícím materiálem z nalezených záběrů a experimentálně navázat na hnutí #MeToo," uvedla v hodnocení porota. Třetí cenu přisoudila Desseové za vynikající práci, která se zaměřuje na zasazení staré továrny do jejího historického i současného sociálního kontextu. "Filmové zpracování, a to jak zvukové, tak obrazové, naznačuje různé možné způsoby existence," uvedla porota.
V sekci audiovizuálních esejí porota ocenila sedmnáctiminutové dílo francouzské filmové režisérky a pedagožky Ariane Papillonové s názvem A Phone Trip in Dublin. Porotu upoutala využitím rozhraní smartphonu k rozvinutí formátu takzvaného netnografického dokumentu, tedy zkoumání chování a kultury lidí v prostředí internetu. Druhá oceněná esej je od filmařky a filmové historičky Farrah Freibertové. "Na videoeseji Bathroom: The Mise-en-Sc?ne of Transfemme Annihilation oceňujeme, jakým způsobem esteticky zprostředkovává pocit stísněnosti a přibližuje nám pohled člověka, který nemůže svobodně žít tak, jak by chtěl," komentovala porota své rozhodnutí.
Marienbad Film Festival je mezinárodní filmový festival zaměřující se na filmová díla experimentální povahy, okrajové podoby kinematografie, současný pohyblivý obraz a umělecké a náročnější filmy. Vytváří příležitost pro setkání nezávislých a experimentálních filmařů, umělců využívajících pohyblivý obraz, ale také usiluje o zpřístupňování náročnějších filmů širšímu publiku.