Mercedes přiláká do regionu další firmy a přinese rozvoj, předvídá hospodářská komora

Karlovarský kraj patří dlouhodobě k regionům s nejnižší průměrnou mzdou a nezaměstnaností vyšší, než je republikový průměr. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v únoru na Sokolovsku s 8,1 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost, pět procent, mělo právě Chebsko. V kraji, zaměřeném na lázeňství, pracuje velká část zaměstnanců ve službách, kde se mzdy pohybují dlouhodobě nejníže.
„Vnímáme příchod investora jako pozitivní signál pro celý region. V první řadě by měl přinést nová a dobře ohodnocená pracovní místa. Ale zároveň bychom rádi, aby se podařilo propojit tento záměr s místními školami. A ideálně aby byl tento záměr iniciátorem a významným partnerem pro vznik vysoké školy přímo v kraji,“ řekl Linda.
Podle něj je celý projekt sice na začátku, ale ze zkušeností z jiných regionů je patrné, že investice takového rozsahu na sebe nabaluje postupně další investice například do infrastruktury a dalších oblastí, ze kterých pak těží zejména regionální firmy a obyvatelé.
Přímo v Karlovarském kraji působí i několik firem, které dodávají komponenty pro automobilový sektor, jedním z největších zaměstnavatelů v Karlovarském kraji je například společnost Witte, která vyrábí zámkové systémy pro automobily. Podle Lindy bude záležet na tom, jestli tyto firmy už pro koncern Daimler dodávají nebo budou mít šanci navázat spolupráci a stát se subdodavateli nového chebského závodu.
Strategický podnikatelský park Cheb, do něhož míří výrobce trucků Mercedes-Benz, vzniká jako společný podnik státu a města na ploše 142 hektarů, z toho 131 hektarů je ve vlastnictví města. Jen náklady na přípravu infrastruktury pro budoucí park se odhadují na čtyři až pět miliard korun ze státních zdrojů.
Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Závod s výrobní kapacitou kolem 25 000 vozů podle společnosti zaměstná více než 1000 lidí mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba, dodala společnost.
V nadcházejících letech chce společnost v Chebu investovat částku v řádu stovek milionů eur. Výstavba nového montážního a výrobního závodu v Karlovarském kraji by měla začít příští rok a plný provoz by továrna mohla zahájit do roku 2030. Uskutečnění projektu podléhá schválení úřadů, mimo jiné i zastupitelstva města Chebu.