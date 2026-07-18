Města v Karlovarském kraji budou čelit úbytku žáků, hledají, jak dopady zmírnit

Města v Karlovarském kraji se připravují na postupný úbytek žáků v mateřských a základních školách. Jednou z cest, jak se vyhnout zavírání některých školek a do budoucna škol, by mohlo být sdílení některých činností, ale také spolupráce s menšími obcemi v okolí, kterým mohou větší města nabídnout školky a školy pro jejich děti. Ale například v Cheb věří, že s příchodem silného investora, kterým bude Daimler Trucks, by se počet dětí ve městě mohl do budoucna udržet nebo i narůstat, zjistila ČTK.
Město Karlovy Vary provozuje deset základních škol včetně jedné pro žáky se speciálními potřebami. Mateřských škol je ve městě 15, ale spadají pod dvě organizace. "My už jsme si před lety prošli tím, že jsme sloučili mateřské školy do dvou organizací, zhruba řečeno spojily se školky na jedné straně řeky a školky na druhé straně Ohře. Díky tomu se nám podařilo některé činnosti optimalizovat a sdílet mezi školkami, například některé ekonomické záležitosti se řeší v rámci celé organizace, a ne v každé školce zvlášť," řekl ČTK náměstek primátorky Martin Dušek (ANO).
Nicméně vzhledem k demografickému vývoji se může stát, že do dvou let bude třeba řešit situace, kdy v některých školkách budou děti chybět. Jestli to povede k uzavření některé z nich, ale nechce Dušek předjímat.
Podobné slučování nebo spojování základních škol podle Duška v tuto chvíli není reálné, na rozdíl od školek mají základní školy daleko více žáků a sdílení některých činností by tam bylo daleko náročnější. Navíc dopad klesajícího počtu žáků na ně dopadne později. "Jedna z možností, jak omezit dopad snižujícího se počtu žáků, je spolupracovat s okolními obcemi a nabízet jim volné kapacity v karlovarských školách," uvedl Dušek.
Právě to je jedna z cest, jak očekávaný propad počtu dětí v mateřských a základních školách chce řešit Cheb. Okolním obcím nabízí zaručená místa ve školách, které jsou obcím z hlediska dopravy nejblíže. Pro malé obce by to znamenalo snížení výdajů na vlastní školy, zejména na jejich druhé stupně, pro Cheb zase udržení naplněné kapacity.
Podle starosty Chebu Jana Vrby (ANO) je kapacita mateřských škol nyní už na hraně a brzy by město začalo přemýšlet, kterou z nich omezit nebo zrušit. "Samozřejmě doufáme, že s příchodem Daimleru se část zaměstnanců usídlí v Chebu a budou posílat děti do našich školek a škol," řekl ČTK.
I tak se ale Cheb podle Vrby připravuje i na změny, které budou asi nevyhnutelné, a některé činnosti se snaží sdílet mezi školami. Podle Vrby by ředitel školky nebo školy měl mít prioritně na starosti práci s pedagogy a nezabývat se tolik správou majetku a podobně. Například správa nemovitostí by se tak mohla rozdělit mezi jednotlivé školy a odlehčit ředitelům od těchto starostí, uvedl starosta.
V Sokolově zatím žádné změny v počtu škol nechystají, o mateřských školách se jedná. "V základních školách máme počet žáků i tříd stabilní a v tuto chvíli žádnou reorganizaci nepřipravujeme. V mateřských školách musíme reagovat na novou povinnost minimálního počtu 180 dětí v jednom školském zařízení. Tam organizační změny nastanou, ale jejich podoba není ještě zvolena," řekla ČTK místostarostka Ilona Medunová (ANO).