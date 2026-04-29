Město Cheb dokončuje opravy šancí a kasemat na chebském hradě. Opravy hradního opevnění trvaly čtyři roky a zakončí se výsadbou zeleně. Výsledkem by měla být obnova oblíbeného vyhlídkového místa a zázemí chebského hradu, který je v majetku města. Celkové náklady na čtyři etapy oprav byly zhruba 12 milionů korun, řekl ČTK místostarosta Chebu Pavel Pagáč (VOK).
V letošním roce by se podle něj měl po čtyřech letech měl otevřít areál šancí na Chebském hradě. Stavba byla rozdělena do čtyř etapa, přičemž tou první byla oprava vstupního portálu a vstupu do šancí. Následovala oprava hradební zdi. Další dvě etapy se týkaly výstavby chodníků a cestní sítě a nakonec se vysadila zeleň, popsal jednotlivé etapy oprav hradních šancí Pagáč.
Zásadní díl prací by měl být dokončen s oslavami 20 let Krajinky, areálu, který vznikl pod hradem jako součást přeshraniční česko-německé Zahradní výstavy v roce 2006. Výročí si letos připomene město o víkendu 23. a 24. května. Z Krajinky se za 20 let stal hojně navštěvovaný odpočinkový areál, kde se odehrávají i kulturní akce.
Opravou šancí, obvykle zemních valů, které sloužily jako opevnění zejména proti dělostřeleckým útokům, by se měla na hradě Cheb otevřít nová prohlídková trasa a zároveň by se měl zachovat vyhlídkový ochoz nad celým areálem Podhradí.
Chebský hrad patří mezi unikátní památky v Česku. Jeho historie je spjata s rodem Štaufů. Fridrich Barbarossa, římský král a císař, nechal v polovině 12. století původní hrad přestavět na císařskou falc, která je jedinou na českém území. Do současnosti se ale zachovala jen část někdejšího císařského sídla.