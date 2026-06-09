Město Ostrov spouští program startovacích bytů pro mladé do 35 let

Město Ostrov na Karlovarsku spouští v polovině června program startovacích bytů pro mladé do 35 let. ČTK to řekl starosta Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní). O přidělení nerozhodne výše nájmu, který je pevně stanoven na 100 korun za metr čtvereční, ale bodový systém hodnocení zájemců.
Projekt startuje nabídkou prvních dvou bytů. "Nabídneme mladým zrekonstruované byty za rozumnou cenu. Ta se ale nebude soutěžit, bude se vybírat podle jiných kritérií. Když to bude jednotlivec, který splní věk, získá určitý počet bodů, partneři, kteří budou mít určitý věk, získají vyšší počet bodů, a pokud budou mít i děti, získají nejvyšší počet bodů a může je to posunout v pořadí nejvýše," řekl Čekan.
Základními kritérii pro žadatele jsou věk do 35 let a trvalé bydliště nebo zaměstnání v Ostrově. Podrobnosti programu startovacích bytů pro mladé město zveřejnilo na svém webu.
Příjem žádostí začne v pondělí 15. června. Program je rozdělen do dvou navazujících fází. V první fázi mohou nájemci využívat startovací byt po dobu až tří let. Při řádném plnění povinností mohou po uplynutí doby nebo překročení stanoveného věku požádat o prodloužení nájemní smlouvy a byt jim může být za upravených podmínek přidělen i nadále, uvedl starosta.
"Hledáme stejně jako celý kraj cestu, jak sem vrátit mladé lidi. Kolem Ostrova je dostatek práce, máme tu dvě průmyslové zóny, proto by bylo vhodné nabídnout mladým lidem i bydlení za rozumné nájemné," doplnil Čekan. Podobný projekt spustil v regionu například i Sokolov. Tam jsou menší byty za nájemné 80 korun za metr čtvereční určeny pro lidi do 30 let a podle místostarosty Jana Picky (VOK) je o nabídku velký zájem.
Ostrov má v bytovém fondu zhruba 4500 bytů, z toho asi 850 bytů je v majetku města. Tyto byty město podle Čekana opravuje pravidelně od roku 2016 vždy, když se nějaký z nich uvolní. Většina bytů v městském fondu je v cihlových domech stavěných v 60. letech minulého století, několik desítek bytů je i ve dvou panelových domech v Družební ulici.
"Letos opravujeme 14 bytů. Na jejich modernizaci máme v rozpočtu připraveno 900.000 korun," řekl starosta. Kolik z opravených uvolněných bytů půjde do nabídky pro mladé lidi formou startovacího bydlení, ukáže podle něj až zájem o první dva byty. Standardní nájemce do opravených bytů město vybírá v soutěži obálkovou metodou, kdy zájemci nabízejí výši nájemného. Průměrné nájemné v opravených městských bytech se podle starosty pohybuje kolem 170 korun za metr čtvereční. V roce 2023 opravilo město okolo 20 městských bytů, předloni přibližně deset a loni to bylo sedm bytů.
V Ostrově žije zhruba 16.000 obyvatel, je čtvrtým největším městem Karlovarského kraje. Město ročně hospodaří s rozpočtem ve výši přibližně půl miliardy korun.