Město Sokolov rozšiřuje parkovací kapacity na sídlišti Michal, přibude 103 míst

V Sokolově přibude na sídlišti Michal 103 parkovacích míst. Stavba odstavného parkoviště pokračuje podle plánu a měla by skončit na podzim. ČTK to řekli zástupci města. Parkoviště vzniká v Mánesově ulici a posílí kapacity na největším sídlišti dvaadvacetitisícového města, kde žije podle starostky Renaty Oulehlové (ANO) okolo 5000 lidí.
"V tuto chvíli došlo ke skrytí ornice. Přebytečný výkopek se odváží na skládku. Část se deponuje na další pozdější využití na terénní úpravy. Pracovníci stavby momentálně pokračují v zemních pracích, na přípravě pláně a na konstrukčních vrstvách toho prvního ramene v horní části parkoviště," řekl ČTK stavební technik sokolovského městského úřadu Luboš Pravec. Stavba začala v dubnu a trvat má podle smlouvy sedm měsíců.
Jelikož parkoviště vzniká na zelené ploše, dopravní situaci v části města Michal stavba nijak výrazně nekomplikuje. Ani nejsou omezeny možnosti parkování kolem nové plochy.
Do výběrového řízení se podle starostky přihlásilo 11 zájemců. Hlavním hodnoticím kritériem soutěže byla cena. Vítěz tendru parkoviště postaví za 13,66 milionu korun.
Nová parkovací plocha bude rozšířením parkoviště, které využívají jednak lidé z okolních bytových domů, ale také třeba pendleři dojíždějící za prací do Německa jako odstavnou parkovací plochu.
V posledních deseti letech město podle radnice vybudovalo 1180 parkovacích míst takřka za 200 milionů korun. V roce 2024 byla například dokončena dvě odstavná parkoviště pro širší centrum města. U nádraží má kapacitu 85 aut, u areálu Bohemia až 115 aut.