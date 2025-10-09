Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek

Do domu vyjela motorizovaná hlídka podpořená psovodkou v úterý kolem osmé hodiny večer. „Strážníci na místě zjistili, že tři sklepní kóje nesou známky násilného vniknutí,“ uvedla Nikola Záhorová, mluvčí karlovarské městské policie.
Vzhledem k tomu, že na zemi ležel šroubovák a svítilna, vyslala hlídka do sklepa služební fenu Naty. Ta neomylně zamířila k hromadě oblečení, které, jak se později ukázalo, zlodějka ukradla přímo z vypáčených kójí.
Pětadvacetiletá žena se schovávala pod hromadou nejrůznějších svršků. Fenka do ní šťouchla náhubkem, čímž ji přinutila k pohybu. Na výzvy, ať opustí úkryt, ale zlodějka nereagovala.
„Předstírala spánek. Zvedla se až po opakovaných výzvách,“ řekla Záhorová. Zadrženou ženu strážníci předali přivolaným státním policistům, kteří krádež dále vyšetřují. „Fenka Naty pak dostala velkou pochvalu za perfektně odvedenou práci,“ doplnila mluvčí městské policie.