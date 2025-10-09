Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek

Autor: koz
  9:42aktualizováno  9:42
„Přijeďte rychle, možná, že je ještě ve sklepě.“ Tak nějak nejspíš zněl telefonát na tísňovou linku karlovarských strážníku, na které se obrátili obyvatelé domu na náměstí Dr. Milady Horákové. Mezi kójemi pak hlídka se služebním psem našla pětadvacetiletou zlodějku.
Fotogalerie4

Fenku Naty cvičí strážnice Stanislava Šůsová. | foto: Městská policie Karlovy Vary

Do domu vyjela motorizovaná hlídka podpořená psovodkou v úterý kolem osmé hodiny večer. „Strážníci na místě zjistili, že tři sklepní kóje nesou známky násilného vniknutí,“ uvedla Nikola Záhorová, mluvčí karlovarské městské policie.

Vzhledem k tomu, že na zemi ležel šroubovák a svítilna, vyslala hlídka do sklepa služební fenu Naty. Ta neomylně zamířila k hromadě oblečení, které, jak se později ukázalo, zlodějka ukradla přímo z vypáčených kójí.

Fenku Naty cvičí strážnice Stanislava Šůsová.
Žena vypáčila tři sklepní kóje.
Zlodějku vyčenichala fenka Naty pod hromadou kradeného oblečení.
Za pětadvacetiletou zlodějkou zůstal ve vykradených kójích obrovský nepořádek.
4 fotografie

Pětadvacetiletá žena se schovávala pod hromadou nejrůznějších svršků. Fenka do ní šťouchla náhubkem, čímž ji přinutila k pohybu. Na výzvy, ať opustí úkryt, ale zlodějka nereagovala.

„Předstírala spánek. Zvedla se až po opakovaných výzvách,“ řekla Záhorová. Zadrženou ženu strážníci předali přivolaným státním policistům, kteří krádež dále vyšetřují. „Fenka Naty pak dostala velkou pochvalu za perfektně odvedenou práci,“ doplnila mluvčí městské policie.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Kovotepecký workshop v Jablonci nad Nisou

Stát se na chvíli skutečným kovotepcem a vyzkoušet si pod vedením uměleckého kováře a lektora Pavla Zíchy základní techniky tohoto řemesla, mohou lidé v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci...

9. října 2025  12:05

Čelní srážka dvou aut u Dvora Králové. Vážně zraněné řidiče vyprošťovali

Při ranním čelním střetu dvou osobních aut mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Zboží na Trutnovsku se dnes vážně zranili dva lidi. V autech cestovalo sedm lidí včetně tří dětí. Silnice II/299 byla v...

9. října 2025  10:22,  aktualizováno  12:05

Praha Motol

Volha Carevna. Docela udržovaný kousek.

vydáno 9. října 2025  12:02

Praha 1

Probíhající rekonstrukce OD Kotva na Náměstí republiky

vydáno 9. října 2025  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha - Zlíchov

Na Zlíchově vyrůstá na místě nedávno zbourané budovy nová, podobného tvaru.

vydáno 9. října 2025  12:01

Brumlovka Praha 4

Neobvyklé výhledy na Prahu z jedné z kancelářských budov na Brumlovce.

vydáno 9. října 2025  12:01

Kde se v Praze o víkendu nesvezete tramvají. Přehled víkendových výluk v metropoli

Trasy metra budou o víkendu 11. a 12. října 2025 fungovat s některými omezeními. Kvůli opravám a dalším rekonstrukcím bude však upravený provoz také u tramvají na Praze 5.

9. října 2025  11:58

V prudce brzdícím autobusu se zranili lidé. Kvůli ženě přecházející na červenou

Pražská policie pátrá po ženě, která na začátku září přecházela ulici na červenou a způsobila tak dopravní nehodu. Autobus musel prudce zabrzdit, několik cestujících spadlo a jedna seniorka utrpěla...

9. října 2025  11:52

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku plánuje odbahnění rybníku Malý chobot. Za desítky let je zanesený bahnem, má rozbitou a nefunkční hráz. Radnice z něj znovu...

9. října 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

NSS odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Sněmovny, přišly předčasně

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Poslanecké sněmovny, a to kvůli předčasnému podání. Lhůta pro zpochybnění voleb běží od...

9. října 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 112 volných pozic

Vrchní soud zrušil rozsudek nad lihovým bossem Březinou pro ovlivňování svědků

Olomoucký vrchní soud zrušil čtyři roky starý rozsudek brněnského krajského soudu v kauze Radka Březiny týkající se ovlivňování svědků. Soud tehdy šéfovi lihové mafie zpřísnil třináctiletý trest za...

9. října 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Politická reklama bude mít nová pravidla, cílem je větší transparentnost

V pátek vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie, které upraví pravidla týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy. Vztahovat se bude na...

9. října 2025  9:59,  aktualizováno  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.