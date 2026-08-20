Žně jako za starých časů. Milíkovský statek ožije sklizní a tradicemi

Jitka Dolanská
  9:52aktualizováno  9:52
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Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....

Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek. Program bude pestrý. | foto: Archiv Muzea Cheb

Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....
Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....
Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....
Oslava dožínek s ukázkami historických řemesel na statku v Milíkově
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Jak se na Chebsku slavilo zakončení žní? To ukáže šestý ročník Milíkovských dožínek, které se konají v sobotu na milíkovském statku. Návštěvníci oslav se vrátí do života na venkově, jaký znaly generace našich předků. Jediné muzeum v přírodě Karlovarského kraje nabídne ukázky sklizňových prací, tradiční řemesla, historickou zemědělskou techniku, folklórní vystoupení i program pro děti.

Nebude chybět bohaté občerstvení a spousta zážitků. Dožínky navazují na tradici slavností v závěru léta, které byly na Chebsku spojeny se svátkem sv. Vincence, patrona města Chebu.

Součástí programu je proto také vystoupení Folklorního souboru Stázka z Teplé a sólových hudebníků, například dudáka Ernsta Rubnera a harmonikáře Franze Severy, kteří návštěvníky potěší známými českými i tradičními egerlandskými melodiemi.

Na statku v Milíkově začíná sezona. Tradiční dožínky nebudou chybět ani letos

Dopolední program bude patřit sklizni obilí a hospodaření na venkově obecně. Návštěvníci budou moci sledovat jednotlivé kroky sklizně. Tedy přípravu nářadí, kosení a vázání snopů, mlácení klasů a čištění zrna. Do ukázek se zapojí historická zemědělská technika Traktorklubu Luby-Skalná a zájemci si budou moci vyzkoušet řadu činností, které byly ještě před několika generacemi běžnou součástí života na statku. Třeba praní na valše, přehazování slámy, práci se dřevem nebo stavění hrázděných konstrukcí.

Připraveny budou interaktivní úkoly pro děti i dospělé. Organizátoři se budou věnovat i tradiční myslivosti, která je součástí nemateriálního kulturního dědictví České republiky.

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Po celý den budou na statku k vidění tradiční řemesla a rukodělné techniky. Chybět nebude košíkář, tesař, kovář, hrnčíř, přadlena či krajkářky. Své umění představí také další řemeslníci a výrobci inspirovaní lidovou kulturou a životem na venkově. Součástí programu bude malá výstava domácího zvířectva, kterou připraví členové základní organizace Českého svazu chovatelů z Lipové.

Stejně jako v uplynulých letech budou dožínky příležitostí k setkání a posezení u dobrého jídla a pití. Rozšířenou nabídku občerstvení letos zajistí řada regionálních restaurací, kaváren a obchůdků.

6. září 2018
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