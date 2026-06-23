Místostarosta Mariánských Lázní Zabolotný (ANO) rezignoval, zastupitelem zůstane

První místostarosta Mariánských Lázní Samuel Zabolotný (ANO) dnes rezignoval na svou funkci ve vedení města. Oznámil to na začátku dnešního jednání zastupitelstva města. V zastupitelstvu chce zůstat. Jak Zabolotný uvedl, dlouhodobě nesouhlasí s některými kroky vedení města. V lázeňském městě je koalice složená z ANO, Změny pro Mariánské Lázně, "ODS plus" a Město sobě.
Zabolotný byl prvním místostarostou tři roky a osm měsíců, končí krátce před dalšími volbami. "V souladu se svým zastupitelským slibem nemohu zůstat ve vedení města, protože s některými jeho kroky dlouhodobě nesouhlasím a nechci nést odpovědnost za rozhodnutí, s kterými se neztotožňuji," řekl.
Starosta Martin Hurajčík (ANO) se o rezignaci svého zástupce dozvěděl těsně před zasedáním zastupitelů. "Mrzí mě to, pokud odchází s nějakým pocitem nenaplněnosti. Současně považuji za důležité říct, že vedení města není o tom, co si kdo prosadí nebo kdo si co přeje, ale jde tu o hledání kompromisů a odpovědnosti za rozhodnutí," reagoval na odchod místostarosty Hurajčík.
Zabolotný rezignací zároveň přijde o místo v městské radě. Podle Hurajčíka není v tuto chvíli rozhodnuto, jestli koalice radu doplní nebo s šesti členy zůstane až do voleb.
Opoziční zastupitel za Piráty Vojtěch Franta uvedl, že v době, kdy se podávají žádosti o dotace, by mělo vedení města vyřešit i přerozdělení kompetencí, zejména z ohledem na to, že starosta je zároveň náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Podle Hurajčíka zatím agendu odcházejícího místostarosty převezmou další členové vedení města. Informace o odchodu Zabolotného je ale podle Hurajčíka velmi čerstvá.
Hnutí ANO dostalo v posledních komunálních volbách ve třináctitisícovém městě 32,46 a získalo osm z 21 mandátů. Za ním skončilo uskupení Změna pro Mariánské Lázně a Piráti.
Před časem vystoupil z ANO zastupitel Jan Budka, který, jak dnes řekl, se podobnými myšlenkami jako místostarosta také zabýval.