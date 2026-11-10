Mladí z oblasti Kraslic, Aše a Sokolova budou moci získat hypotéku snáz

Mladí lidé z oblasti Kraslic, Aše a Sokolova by mohli získat snazší přístup k hypotékám. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo pilotní program bezúročných půjček na potřebnou akontaci. Mnoho mladých lidí totiž nemá dost peněz na zaplacení části nemovitosti, do které chtějí investovat. Program je zaměřen zejména na regiony, z kterých mladí lidé odcházejí. Proto se do něj dostaly i tři oblasti z Karlovarského kraje, řekl na dnešní konferenci Transformace Karlovarského kraje Milan Hladík z Oddělení programů a financování bydlení MMR.
"Program intenzivně připravujeme a počítáme s tím, že v příštím roce skutečně bude spuštěn. Všechno je připraveno, dolaďují se technické podmínky, ale ten základní parametr je určen a vládou byl již schválen," řekl dnes ČTK Hladík. Program by umožnil získat vlastní bydlení nebo peníze na přestavbu i lidem, kteří sice už mají dostatečný příjem, ale nemají naspořeno.
Program má být určený pro domácnosti lidí do 36 let, ale i pro samoživitele. Podmínkou bude, aby domácnost byla schopná hypotéku splácet. Pokud banka potvrdí, že by hypotéku žadateli poskytla, může požádat o poskytnutí půjčky na povinnou akontaci.
Odchod mladých lidí z Karlovarského kraje je jedním z největších problémů regionu. S odchody mladých se zvyšuje průměrný věk populace a z kraje odcházejí zejména vzdělanější lidé.
Podle Hladíka se pilotní program týká celkem 43 oblastí obcí s rozšířenou působností v Česku. Pokud se projekt osvědčí, mohl by být rozšířen plošně.