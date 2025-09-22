Dan Brown dostal unikátní vázu z Moseru. Její číslo odkazuje na zlatý řez

Autor bestselerů, jako je Šifra mistra Leonarda či Andělé a démoni, prezentoval minulý týden v Praze svou poslední knihu Tajemství všech tajemství. Její děj zasadil do Prahy.
Unikátně očíslovanou vázu předal spisovateli v pražském Klementinu generální ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák.
Brown byl nadšený z pražské podzemní kanalizace. Tlačenka mu ale nechutnala
Číslo symbolicky odkazuje na zlatý řez (1,62), motiv, který autor ve svých románech často propojuje s harmonií a skrytými významy.
„Dan Brown s upřímným zaujetím obdivoval každý detail a nechal se strhnout příběhem 168 let ruční sklářské tradice, jež se předává z generace na generaci. Má už vymyšlené, kam vázu doma umístí,“ uvedla Barbora Vondalová, mluvčí sklárny Moser.
18. září 2025