Zavřený most rozděluje vesnici, řešení vázne na výkupu zásadního pozemku

Jitka Dolanská
  9:32
Řadu let rozděluje uzavřený most přes řeku Ohři obec Šemnice na Karlovarsku. Aby se lidé dostali z jednoho břehu na druhý, musejí si zajet 12 kilometrů a řeku překonat po historickém dřevěném mostě v Radošově.
Pokud bydlí na „špatné“ straně řeky, mají problémy při odvádění dětí do školky, při cestě na úřad či na nákup do zdejší prodejny potravin. Potíže mají podnikatelé, zemědělci, ale třeba i doručovatelé pošty či nejrůznější mobilní služby.

Samostatnou kapitolou je zimní údržba obecních silnic. Most patří Karlovarskému kraji, pozemky nutné pro stavbu nového přemostění jsou ale soukromé. Dokud nebudou koupené, je stavba nového mostu passé.

Krajský radní pro dopravu Martin Hurajčík potvrdil, že most v Šemnici, který zde stojí od padesátých let minulého století, už má své odžito. „Konstrukce zkorodovala a ani základy nejsou v dobrém stavu,“ řekl.

Kraj zavře most přes Ohři v Šemnici, válečná konstrukce dosloužila

Kraj se podle něj snaží získat stavební povolení. „Bohužel, majitel pozemků blokuje jeho získání svými velmi vysokými požadavky na výkup pozemku s domem. S tím se musíme nějak vypořádat a samozřejmě hledáme další varianty. Nenahrává nám ani nedávná změna stavebního zákona. Pravděpodobně budeme muset žádat o povolení znovu, tentokrát podle nových pravidel, což ale bude nějakou dobu trvat,“ vysvětlil.

Ujistil, že kraj se přesto snaží najít nějaké řešení, když ne trvalé, tak alespoň provizorní. „Uvažujeme například o změně pozice mostu a máme i další nápady, které bych si ale zatím nechal pro sebe. Vše je teprve v začátcích a já bych nerad, kdyby nám do toho teď někdo hodil vidle. Až nastane čas, vybereme nejvhodnější řešení,“ řekl.

Podle Martina Hovorky, který zastupuje svou více než osmdesátiletou matku, jež je majitelkou pozemků okolo mostu a sousedního domu, se ale problém táhne už roky.

„Očekával bych, že se kraj, který je investorem stavby, bude chtít dohodnout. Jenže opak je pravdou. Nikdo se mnou nejedná. Navíc mám pocit, že nás staví do pozice veřejného nepřítele,“ říká Martin Hovorka, který společně s pozemky před mostem nabízí k prodeji i dům, který stojí těsně u mostu.

„Proč chceme prodat i dům? Protože ta stavba musí jít k zemi. Jinak most nebude mít potřebné legislativní, technické a bezpečnostní parametry, zejména co se týče rozhledových podmínek při výjezdu na hlavní silnici z Karlových Varů do Kyselky,“ říká Hovorka, který je dopravní inženýr, a tak ví, o čem mluví.

Na řadě je kraj, říká starosta obce

Podle šemnického starosty Josefa Fialy je teď hozená rukavice na straně kraje, který by měl s Martinem Hovorkou zasednout ke kulatému stolu a začít jednat.

Autobus s turisty uvázl na mostě v Šemnici, kam nesmějí těžká auta

„Zatím se s ním scházím já za obec. Rámcově jsme si řekli, jaká jsou východiska, co by se v tom dalo dělat. Jednáme intenzivně už rok a nyní jsme se dohodli, že by ty pozemky a dům mohla koupit obec Šemnice. Já jsem poprosil o pomoc s financováním kraj a ten na to kývl. Ale vzhledem k tomu, že cena je vyšší, než by zřejmě byla cena odhadní, musí smlouvu schválit ministerstvo vnitra. Protože nám kraj slíbil, že to za nás s ministerstvem vyjedná, poslali jsme v polovině května dokument do Karlových Varů. Od té doby čekáme,“ předestírá starosta.

Upozorňuje, že prodlevami se oprava prodražuje. Od uzavření mostu v roce 2021 podle něj vzrostly náklady na stavbu možná až o deset milionů korun. K tomu je třeba připočíst zvýšené náklady, které objížďka způsobuje místním a podnikatelům.

Most přes řeku Ohři v Šemnici má šanci stát se kulturní památkou

Například tamní statkáři vyčíslili ztrátu na milion korun ročně. Kolik by měla obec zaplatit za pozemky a dům nechce starosta Fiala upřesňovat. Podle informací redakce se jedná o částku kolem pěti milionů korun.

Most stojí na místě od 50. let minulého století. V roce 2011 prošel rekonstrukcí za 3,7 milionu korun. Už tehdy ale bylo jasné, že životnost se prodlouží maximálně o deset let. A to se také stalo. V roce 2021 se most pro dopravu definitivně uzavřel.

8. července 2021

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

