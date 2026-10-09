Na Božím Daru letos vybírají voliči zastupitelstvo ze čtyř kandidátek

Na Božím Daru na Karlovarsku lidé mohou zvolit teprve druhého porevolučního starostu. V čele města stojí nepřetržitě od roku 1990 Jan Horník (STAN), který letos kandiduje na posledním místě jedné ze čtyř kandidátek a ČTK řekl, že post ve vedení města obhajovat neplánuje. O volby je v nejvýše položeném městě Česka v první den komunálních voleb zájem, zjistila na místě ČTK. Ze 208 voličů dorazilo do jediné volební místnosti během prvních čtyř hodin voleb téměř osm desítek lidí.
Dnes se volební místnosti uzavřou ve 22:00. Volby do zastupitelstev měst a obcí pokračují ještě v sobotu, hlasovací lístky mohou voliči do uren odevzdávat mezi 08:00 a 14:00.
Letos mohou voliči na Božím Daru vybírat členy sedmičlenného zastupitelstva ze čtyř kandidátních listin. Na dvou je sedm kandidátů, na jedné osm a čtvrtá má pouze jediné jméno. V minulých volbách kandidovala tři uskupení. Náš domov Boží Dar v čele se starostou Horníkem tehdy zvítězil se ziskem 55,11 procenta hlasů a čtyř zastupitelských mandátů. Uskupení SNK Boží Dar získalo tři zastupitelská křesla díky zisku 42,3 procenta hlasů voličů. Třetí uskupení mělo na kandidátce jedinou osobu, která získala 18,08 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostala.
Letos v červenci na zastupitelské mandáty rezignovali opoziční zastupitelé Martina Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank (zvoleni za SNK Boží Dar 2022). Počet členů nejvyššího orgánu města se doplnit nepodařil.
Boží Dar tudíž uzavírá končící volební období s omezenými možnostmi rozhodování. Čtyřčlenné zastupitelstvo nemohlo rozhodovat o prodejích a nákupech nemovitých věcí, o dotacích, o smlouvách o úvěrech a půjčkách ani o peněžitých vkladech do právnických osob. V kompetencích zastupitelstva zůstaly provozní záležitosti nezbytné k zajištění chodu obce a některé širší pravomoci. Zastupitelé tak v červenci i přes omezenou usnášeníschopnost například schválili zápůjčku pozemků společnosti provozující sjezdovku a vlek nebo pronájem pozemků Horské službě.
Podle údajů Českého statistického úřadu žije na Božím Daru 250 obyvatel. Podle členů volební komise na Božím Daru je počet voličů na listinách stejný jako v loňském roce, kdy božídarští občané hlasovali během parlamentních voleb i v referendu o možné výstavbě v zaniklé obci Ryžovna, řekli dnes ČTK. V posledních komunálních volbách v roce 2022 bylo v seznamu 197 voličů. K urně tehdy dorazilo 70,56 procenta z nich.