Na Chebsku trvá zákaz koupání na Skalce, Jesenice má vodu lepší

V Karlovarském kraji mají podle aktuálního měření hygieniků některá koupací místa na Chebsku výrazně horší kvalitu vodu a koupání tam není možné. Na nejhorším, pátém stupni z pětibodové škály, je vodní nádrž Skalka, kde platí zákaz koupání od začátku srpna. Koupaní je zakázáno také na Karlovarsku ve Velkém Rybníce u Hroznětína, vyplývá z informací hygieniků.
Přehradní nádrž Jesenice, měřená hygieniky v lokalitě Rybářská bašta, se už od poloviny července drží na stálé stejné hodnotě. Jakost vody je podle měření zhoršená, na stupni tři. Na stejné hodnotě je kvalita vody také u autokempu Václav.
V minulých týdnech hygienici posuzovali vzorky vody z Bodenu u Habartova, přehrady v Tatrovicích a z jezera Michal v Sokolově a všude bylo koupání možné bez omezení. Mírně horší jakost vody, ale stále vhodná ke koupání byla na Bílé Vodě v Chodově.
Kvalitu vody nepatrně pomohly zlepšit ochlazení a dešťové srážky v posledních dnech, které přišly po dlouhé době veder. Přesto hygienici po koupání ve většině přírodních koupacích ploch v kraji doporučují se osprchovat, a to zejména dětem a citlivějším jedincům.
V regionu nabírají krajští hygienici pravidelně vzorky vody na 11 místech v přírodních koupalištích. Některá jsou s provozovatelem, část jich je volně přístupná. Nepravidelně hodnotí krajská hygienická stanice i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst v kraji.