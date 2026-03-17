Na cyklostezce Ohře v Dalovicích na Karlovarsku začíná sanace nebezpečného svahu

V Dalovicích u Karlových Varů dnes začne sanace nebezpečného svahu nad novým úsekem cyklostezky Ohře. Jeho stavbu dokončil Karlovarský kraj loni v létě, ale kvůli padajícímu kamení je zatím veřejnosti nepřístupný. ČTK to řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík (ANO). Práce by měly trvat téměř tři měsíce, cyklostezka by tak mohla být zprůjezdněna na začátku letních prázdnin.
"Přihlásilo se nám pět firem. Projektová cena byla 6,3 milionu korun. Nám se podařilo stavbu vysoutěžit razantně levněji, za necelých 3,5 milionu a já pevně věřím, že od předání staveniště, když klimatické podmínky dovolí, tak do 80 dnů, jak je uvedeno ve smlouvě, svah bude sanován a my budeme moct pokračovat v pracích a v kolaudaci cyklostezky," řekl Hurajčík.
Stavba 1,7 kilometru dlouhého úseku páteřní cyklostezky mezi Dalovicemi a Všeborovicemi začala předloni na jaře. Zprovozněna měla být loni v létě. Kvůli nestabilní skále se projekt během stavby měnil. V úseku nakonec nemohl být proražen plánovaný osmimetrový tunel ve skále. Stezka vede pod odtěženým svahem podél řeky, ten se ale obnažením vrchních vrstev stal nestabilní a cyklostezka nemohla být bez jeho zabezpečení zkolaudována. Vstup a vjezd na ni je proto stále zakázaný, lidé ale zábrany obcházejí a staveništěm pod nezabezpečeným svahem projíždějí.
Projekt z roku 2010 měl původně stát 45 milionů korun s 85procentní evropskou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Rozpočet se ale navýšil o 3,5 milionu korun kvůli odstranění nestabilní skály, kterou měl vést tunel. Dalších deset milionů korun stála prvotní sanace svahu nad cyklostezkou. Celková cena projektu už se tak blíží 60 milionům korun. Termín pro vyúčtování evropské dotace byl podle krajského úřadu prodloužený do konce letošního května.
Kraj zároveň staví druhý chybějící úsek, a to 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím nad Ohří a Chebem. Stát by měla 53 milionů korun, dokončení je v plánu na prosinec.
Po dokončení obou úseků bude mít krajská páteřní cyklostezka Ohře skoro 80 kilometrů. Povede většinou bez dopravy a výrazného převýšení podél řeky Ohře od hranic s Německem u Pomezí nad Ohří na Chebsku do Šemnice na Karlovarsku. Chybět bude ještě část na hranice s Ústeckým krajem. Tam je údolí řeky velmi těsné a kraj pokračuje ve vyhledávacích studiích, kudy by stezka mohla vést.