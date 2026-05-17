„Na dálnici D6, konkrétně u sjezdu do obce Valeč ve směru na Karlovy Vary, došlo k tragické dopravní nehodě osobního automobilu. Řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl mluvčí policistů Jan Bílek.
Zasahoval vrtulník i hlídky integrovaného záchranného systému. „Resuscitace na místě byla neúspěšná a řidič tak svým velmi těžkým zraněním podlehl,“ řekl Prokop Voleník, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, která u nehody zasahovala.
Dálnice byla ve směru na Karlovy Vary více než hodinu zavřená, nyní je s opatrností průjezdná jedním jízdním pruhem. Přesná příčina a okolnosti tragické nehody jsou v šetření kriminalistů.
Nehoda byla nahlášená po 10. hodině mezi exity 77 Lubenec a 83 Bošov.
