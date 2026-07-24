Na Doupově cvičí středoškoláci, dorazil i náčelník generálního štábu

Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje letní intenzivní vojenský výcvik žatecké 4. brigády rychlého nasazení pro studenty. Na Dobrovolné vojenské cvičení se sem dnes dorazil podívat i náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč, který se 108 středoškoláky promluvil v otevřené debatě. Studenti dnes měli na programu střelby a hod granátem, zjistila na místě ČTK.
"Těší nás zájem mladých lidí, protože my v tom vidíme budoucnost. Tím, jak modernizujeme armádu, pořizujeme nové technologie, nové zbraňové systémy, tak právě takovíto lidé budou budoucností armády, budou tyto systémy obsluhovat a já bych chtěl mít v armádě takový mix zkušeností a mix toho zdravého mládí, které má zároveň k těm novým technologiím mnohem hlubší vztah než třeba moje generace nebo generace těch, kteří jsou o něco mladší, než jsem já. Právě tímto dobrovolným vojenským cvičením my se i otevíráme těmto lidem, ale i veřejnosti, aby věděli, co vlastně armáda dělá a čím žije," shrnul dnes Hlaváč prospěšnost cvičení.
Při besedě se studenti ptali Hlaváče například na jeho vlastní zkušenosti a vzpomínky z armády, které v něm zanechaly stopu. Zajímali se i o použití 3D tiskáren pro potřeby armády, tázali se na roboty, drony nebo na nový vzor maskáčů. Generál mladým lidem doporučil, ale dbali svého zdraví a učili se kritickému myšlení. Řekl, ať mají rozhled a snaží se udržet si mentální zdraví a fyzickou zdatnost, což se jim bude hodit i v případě, že se nerozhodnou pro kariéru u armády.
Studenti absolvují za čtyři týdny pořadovou, střeleckou, ženijní přípravu, zdravovědu a různé další přednášky a besedy. Cvičení završí komplexním výcvikem, při kterém spí venku. "Já se přihlásila z hecu, chtěla jsem si vyzkoušet, jaké to je. Doma mi táta říkal, že to bude hodně tvrdé, a ano, je to dřina. Je to rozdíl od toho civilního světa, člověk se musí snažit. Hlavně jde o to, aby četa fungovala, fakt si pomáháme," řekla dnes ČTK jedna ze studentek, maturantka Petra Hana Novotná z Pozorky na Karlovarsku. Dodala, že do budoucna nad vstupem do armády uvažuje. "Dělám si teď řidičák na náklaďák a jako řidič bych do uniformy reálně šla," řekla.
Vojenský újezd Hradiště v Doupovských horách je jedním z deseti míst, kde studenti letos v červenci cvičí. Loni bylo míst osm. Povoláno sem bylo 133 studentů, na cvičení jich nastoupilo 129 a po dvou týdnech pokračuje v kurzu 108 z nich, přičemž zhruba třetina jsou dívky. Ti, kteří předčasně cvičení ukončili, k tomu měli nejčastěji osobní nebo zdravotní důvody. Celkem se na všech deset míst letos přihlásilo téměř 1200 studentů, v polovině výcviku jich pokračuje 998, řekla dnes ČTK mluvčí Gabriela Kugler. Zájem studentů podle ní roste, jelikož v prvním roce se cvičení účastnilo zhruba 200 lidí a loni už to bylo okolo 800 studentů.
Studenti, kteří cvičení úspěšně dokončí, složí 31. července slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Výcvik je stejně náročný jako základní vojenský kurz, který absolvují rekruti nastupující do armády ve Vyškově. Po dokončení střední školy tak mají absolventi dobrovolného vojenského cvičení usnadněnou cestu do armády nebo do jejích aktivních záloh.
Cvičení je určené pro plnoleté středoškoláky, kteří jsou občany České republiky a jsou bezúhonní. Absolventi mají po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47.000 korun před zdaněním.