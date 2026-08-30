Na festival v Karlových Varech dorazí 300 folkloristů z ČR i ze zahraničí

Karlovarský folklorní festival letos zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem od 2. do 6. září. Jeho 31. ročníku se zúčastní pět zahraničních a osm tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů. Boháč to řekl ČTK.
Program se uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark bude tradičně v prostoru u hlavní pošty, galaprogram a dětský koncert ve velkém sále hotelu Thermal a zahajovací koncert v Imperialu. "A vše zakončíme taneční veselicí v Poštovním dvoře," uvedl Boháč. Součástí doprovodného festivalu budou i porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů pořádaná spolkem Veteránisté Bohatice.
Z největší dálky přijede soubor z Kyrgyzstánu. Dorazí také sousedé ze Slovenska a soubory z Kréty, Estonska a Německa. Podle pořadatelů mají jednotlivé skupiny umělců okolo 15 až 30 členů. "Z Moravy přijede Hudecká muzika Vinohrad. Čechy bude reprezentovat mělnický folklorní soubor Jarošovci, jizerská Nisanka a chodský Mrákov. Pravidelnými hosty z regionu a širšího okolí Karlovarska jsou soubory Marjánek z Mariánských Lázní, Stázka z Teplé, Krušnohor z Chomutova a samozřejmě domácí organizátorský Soubor písní a tanců Dyleň," doplnil Boháč.
Rozpočet festivalu se letos podobně jako loni blíží 1,5 milionu korun. Hlavním partnerem je město Karlovy Vary, přispívá i Karlovarský kraj nebo menší částkou ministerstvo kultury a významní jsou také soukromí sponzoři.
Podrobný program i informace o doprovodných akcích najdou návštěvníci na webu festivalu a na jeho sociálních sítích. Většina festivalového programu je přístupná zdarma. Vstupenky na zahajovací koncert, galaprogram a mezinárodní folklorní odpoledne lze zakoupit on-line.