Unie filmového průmyslu (UFP) otevře téma přesunu filmových pobídek z ministerstva kultury na ministerstvo hospodářství, tedy dnešní ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). UFP je nová organizace, která chce poskytovat podporu pro dlouhodobý rozvoj českého filmového průmyslu a posilovat jeho mezinárodní konkurenceschopnost. Chce být odborným partnerem státu při vytváření podmínek pro toto kreativní odvětví ekonomiky. Platformu dnes její zakladatelé představili na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
Na ministerstvo hospodářství se má přejmenovat nynější ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), uvedl v dubnu ministr Karel Havlíček (ANO). Se změnou názvu počítá novela stavebního zákona, jejímž návrhem se nyní zabývá Sněmovna.
"Pobídky jsou na celém světě dělány primárně proto, aby přilákaly zahraniční investory. Zahraničním investorům, kteří k nám přinášejí peníze, patří 80 procent pobídek. Tak bych byl rád, abychom nad tím přemýšleli jako nad investicemi, které patří pod ministerstvo hospodářství," řekl ČTK Petr Tichý, předseda představenstva UFP.
Transformace Státního fondu kinematografie přinesla od ledna 2025 mimo jiné zvýšení pobídek na 25 až 35 procent a zapojení VOD platforem do financování systému. Tento trend však v březnu přerušilo pozastavení systému pobídek kvůli vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro daný rok.
Státní fond audiovize tento týden oznámil, že od září obnoví příjem žádostí o zápis mezi projekty, které usilují o pobídku. Pobídky ale bude fond bude poskytovat, až na ně získá peníze. Projekty, které fond zapíše, mohou čekat na peníze až dva roky. Postup je tak vhodný pouze pro projekty, které mají zajištěné plné financování z jiných zdrojů. Fond poskytuje podporu filmařům a nově i tvůrcům počítačových her.
Podle Tichého je potřeba přemýšlet o takovém systému pobídek, který nebude přinášet problémy neustálého otevírání a zavírání. "Pokud máte miliardové investice a chtěli byste v nich pokračovat dále, není možné, aby se podmínky pro zákazníky, aby vůbec přijeli do České republiky, měnily a zavíraly se v době, kdy v zahraničí prezentujeme svým zákazníkům, že je vše v pořádku. Je potřeba najít nějaké koncepční řešení toho, abychom byli schopni za Českou republiku ukázat, že víme, co děláme, jak to děláme a za jakých podmínek to děláme," uvedl Tichý.
Zástupci UFP dnes také podepsali memorandum s příspěvkovou organizací Krajské inovační centrum Karlovarského kraje, které se týká otázky, kam kraj z hlediska filmového průmyslu posunout dále. Bližší podrobnosti spolupráce mají být sděleny později.
Unie filmového průmyslu vznikla letos. Zakládajícími členy jsou společnosti Barrandov Studio, PFX CZ, Prague Studios, Sirena Film, Film United, Stillking Films Mia Film a OKKO Production, které prezentují významnou část českého audiovizuálního průmyslu.