Obrat audiovizuálního průmyslu v Česku se v roce 2025 meziročně zvýšil o 14,5 procenta na 11,3 miliardy korun. K růstu přispěly vyšší filmové pobídky. Uvedla to dnes Asociace producentů v audiovizi (APA), která sdružuje 177 nezávislých producentských společností, což tvoří 90 procent trhu.
APA ale upozornila na to, že od konce letošního března je opět uzavřeno podávání nových žádostí o zápis do pobídkového systému. Stabilitu navíc podle asociace ohrožuje i nejistota kolem financování České televize, která významně investuje do původní domácí filmové a televizní tvorby.
Hlavním důvodem meziročního růstu obratu o 14,5 procenta je nárůst zahraniční produkce, která stoupla z 5,5 miliardy korun na více než 6,6 miliardy korun. Výroba českých filmů a seriálů zaznamenala nárůst o necelých šest procent na téměř dvě miliardy korun. Objem reklamy se meziročně zvýšil o 202 milionů korun na 2,7 miliardy korun, uvedla asociace.
"Česká audiovize se nachází v silné 'startovní' pozici. Reforma Státního fondu audiovize by měla stabilizovat systém pobídek, navýšit jejich objem a posílit podporu původní domácí tvorby. Nově také vytváří závazek VOD platforem investovat do lokálního obsahu. Rozvíjející se domácí televizní tvorba a investice soukromých televizí zvyšuje prostupnost českého audiovizuálního obsahu do zahraničí. Pobídkový systém je dočasně zastavený, podle našich informací by mělo dojít k jeho znovuotevření během léta," uvedl předseda APA Vratislav Šlajer.
Upozornil na možné negativní důsledky vládního návrhu novely zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. "Novela vytváří velkou nejistotu. A to nejen ohrožením nezávislosti médií veřejné služby, která by byla podřízena státnímu rozpočtu, ale také hrozícím snížením financování České televize o jednu až dvě miliardy korun," sdělil Šlajer. Pokud přijde ČT o jednu až dvě miliardy korun, investice do původní domácí filmové a televizní tvorby se propadnou. Zároveň by stagnovala již započatá tvorba filmů, uvedla asociace.
Transformace Státního fondu kinematografie (SFA) přinesla od ledna 2025 mimo jiné zvýšení pobídek na 25 až 35 procent a zapojení VOD platforem do financování systému. Tento trend však přerušilo pozastavení systému pobídek kvůli vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro daný rok. APA se nyní s vedením SFA snaží najít cestu jak systém opět otevřít.
Mezi nejvýznamnější zahraniční projekty loni patřil film Resident Evil, seriály The Age of Innocence pro Netflix či Ride or Die pro Amazon MGM Studios. Vznikla i řada projektů pro evropské televizní vysílatele a streamovací platformy. Současně během roku začaly přípravy natáčení sci-fi ságy Foundation, seriálu Monarch: Legacy of Monsters pro Apple TV+ nebo filmové adaptace posledního románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
Velkých úspěchů dosáhla loni podle APA česká animace. Celovečerní koprodukční animovaný film Pohádky po babičce získal nominaci na Evropské filmové ceny v kategorii Nejlepší celovečerní animovaný film a Nejlepší evropský film, krátký film I Died in Irpin se dostal do užšího výběru pro Oscary v kategorii Nejlepší krátký animovaný film. Největším mezinárodním úspěchem české kinematografie za rok 2025 se podle asociace stal koprodukční dokument Pan Nikdo proti Putinovi oceněný Oscarem za nejlepší celovečerní dokumentární film. Mezinárodní pozornost získal i koprodukční projekt Franz nominovaný na Evropské filmové ceny v několika kategoriích.