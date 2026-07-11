Ocenění od provozovatelů evropských kin Europa Cinemas Label, které je jednou z cen nestatutárních porot, získal na karlovarském festivalu film Tři týdny poté srbského režiséra Miroslava Terziče. Porotci vybrali snímek o dnešních dospívajících z 15 soutěžních filmů zcela jednohlasně. Zaujal je od první minuty do posledního záběru, uvedli na vyhlášení v hotelu Thermal. Oceněny byly i další tři filmy vybrané ekumenickou porotou a porotci z Asociace filmových kritiků.
Terzičův film v koprodukci Srbska, Bulharska, Itálie, Chorvatska a Lucemburska vypráví o výletu středoškoláků do Bulharska. Třídě se ale porouchá autobus a uvízne v odlehlém starém hotelu, kde vznikne prostor pro hluboké rozhovory. "Herci podávají výjimečně přesvědčivý a autentický výkon. Příběh zachycuje život dnešních dospívajících z jejich vlastní perspektivy a umožňuje jim, aby vyprávění sami utvářeli, což mu propůjčuje nefalšovanou opravdovost. V jádru všeho pak stojí skupinová dynamika," ocenili porotci vítězný film s tím, že Terzičova tvorba je působivá ve všech řemeslných ohledech.
Film hledí do zranitelného světa dospívajících, kde se nevinnost mísí s krutostí. Film současně odhaluje mechanismy šikany i společnost, která v rozhodujících chvílích zavírá oči tam, kde by měly zůstat otevřené. "Tento film nás vybízí, abychom mladým lidem skutečně naslouchali, pomáhali jim a neodvraceli od nich zrak," zaznělo z poroty.
O ceně Europa Cinemas Label, která se uděluje od roku 2003 na pěti evropských festivalech, rozhoduje porota složená z provozovatelů kin ze sítě Europa Cinemas. Jejím cílem je zlepšit propagaci a distribuci vítězných snímků a udržet filmy déle v povědomí diváků. Ocenění filmu pomůže dostat se do sítě evropských kin.
Ekumenická porota udělila cenu kypersko-lucembursko-řeckému filmu Za zády mi číhá lev režisérky Tonii Mishialiové. Tato porota oceňuje od roku 1994 filmy z hlavní soutěže, které mají nejen vysokou uměleckou úroveň, ale zároveň si kladou otázky týkající se společenských, politických, etických a duchovních hodnot. Vyzdvihuje režiséry, kteří kladou důraz na hledání pravdy, spravedlnosti a naděje v souladu s křesťanskou naukou.
"Příběh osmnáctileté uprchlice Mariamy a čtyřicetileté Kypřanky Stelly, s níž navazuje stále užší pouto, je vyprávěn prostřednictvím hutných, realistických obrazů, které se ale v klíčových momentech mění v metafory. Z ekumenického hlediska má tento film evangelijní charakter, Mariama se totiž pro Stellu i další postavy, které vlastními silami nedokážou najít cestu ze slepých uliček svých životů, překvapivě stává vpravdě kristovskou figurou," uvedli porotci k ocenění.
Mezinárodní asociace filmových kritiků udělila dnes dvě Ceny FIPRESCI. Z hlavní soutěže porota vybrala slovensko-česko-maďarský film Pramen. Ze soutěžní sekce Proxima pak snímek Zlodějíčci v koprodukci Chorvatska, Francie, Německa a Srbska. Tyto oceněné filmy podle poroty nejlépe reprezentují filmové umění a jeho inovativní podoby.
Režisér filmu Pramen Ivan Ostrochovský podle porotců odhaluje velmi citlivou kapitolu československých dějin, jakou jsou morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen. "Film Pramen, který se vyhýbá jak nekompromisnímu realismu, tak folklorním linkám, je vizuálně podmanivou nostalgickou výpravou do osmdesátých let a především pak příběhem o přátelství a solidaritě mezi dvěma silnými hrdinkami, které vychází ze dvou zcela odlišných světů," uvedli.
Snímek Zlodějíčci, debut chorvatského režiséra Mate Ugrina, je podle poroty působivý, jelikož odhaluje hloubku a krásu životů, které zůstávají až příliš často skryty. "Tento tichý, ale univerzální portrét generace, která se ocitla v pasti mezi finančními těžkostmi, narušenými mezilidskými vztahy a hledáním sounáležitosti a důstojnosti, je vystavěn na hutné atmosféře, pozorovatelském důvtipu a svůdném nádechu tajemství. Jedná se o letní film s temným podtónem, který ohlašuje příchod nového, velmi zajímavého tvůrce na evropskou kinematografickou scénu," odůvodnili porotci svá rozhodnutí.