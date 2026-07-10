Na karlovarském festivalu své filmy představí herci Binocheová, Wright a Bacon

Na karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binocheová, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binocheová uvede snímek Tři barvy: Modrá, Wright nabídne životopisný film Basquiat a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. V sekci Horizonty program festivalu mimo jiné obsahuje projekci dokumentu Poslední vrchol.
"Spektakulární představení Poslední vrchol vypráví o hoře K2, která donedávna patřila k jediné ze čtrnácti osmitisícovek, jež se nepodařilo zlézt v zimním období. Tato velmi komplikovaná hora je také výrazným charismatickým protagonistou filmu dokumentaristy Amira Bar-Leva, ale zároveň sledujeme snahy několika expedicí, které se pokusily s touto bájnou horou utkat. Pro diváky, kteří neví, jak nezávislé expedice dopadly, je to zážitek podobný hranému dramatickému filmu, který podtrhnou vizuální a zvukové kvality Velkého sálu Thermalu," řekl ČTK umělecký ředitel festivalu Karel Och.
Tři barvy: Modrá je první z trilogie filmů pojmenovaných podle barev francouzské trikolory a zkoumajících současnou hodnotu pojmů spojených s Velkou francouzskou revolucí. Na benátském festivalu v roce 1993 získala Binocheová za roli Julie Volpiho pohár za ženský herecký výkon.
Ve větších či menších rolích snímku Basquiat z roku 1996 se objevila jména jako Christopher Walken, Dennis Hopper, Willem Dafoe, Gary Oldman nebo David Bowie, všem ale vévodí tehdy téměř neznámý Jeffrey Wright v roli malíře Jeana-Michela Basquiata.
Americký herec Bacon s sebou přiveze do Karlových Varů svou rodinu. Snímek Rodinný film totiž režíroval společně se svou manželkou Kyrou Sedgwickovou a zahrály si v něm obě jejich děti, Sosie a Travis.
Účast Bacona na karlovarském festivalu jeho organizátoři předem neavizovali, stejně jako přítomnost německé herečky Nastassji Kinské, která přijela s delegací k soutěžnímu filmu Hidžamat íránského režiséra Nádera Sajívara žijícího v exilu v Německu.
Na festivalu dnes také bude udělena cena innogy Kostka za mimořádný umělecký výkon ve filmu koprodukovaném v dlouhodobém projektu innogy - energie českého filmu.