Na Knižní lázně dorazí do Mariánských Lázní desítky osobností literatury

Desítky osobností nejen ze světa literatury obohatí letošní, sedmý roční Knižních lázní, které se konají od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Festival, který vznikl v době covidové pandemie, se stal součástí kulturního života v lázeňském městě. Kromě literatury přináší i zábavu, přednášky nebo výstavy, letos se bude věnovat i mediální gramotnosti, dezinformacím či queer minulosti lázní. ČTK to řekla mluvčí festivalu Martina Reková.
Desítky spisovatelů a tvůrců z literárního světa doplní řada osobností, kteří se zabývají jazykem i jeho kultivací v nejrůznějších oblastech. O mediální gramotnosti, AI, knižních adaptacích nebo dezinformacích v českém prostředí budou diskutovat publicisté a odborníci, jako jsou mediální analytik Milan Kruml, ředitelka pro umělou inteligenci v televizi veřejné služby Alena Müllerová či odborník na dezinfoscénu Roman Máca. Sedmý ročník osobně podpoří ambasadorky Dora Kaprálová a Vica Kerekes. Novinkou programu budou Teplé lázně o queer minulosti Mariánských Lázní i okolních měst, chybět nebude ani německá literární stopa a společný večer Jazzových a Knižních lázní.
Knižní lázně nabídnou autorská čtení, debaty, přednášky, literární procházky, ale také výstavu, workshopy pro děti a teenagery, speciální vydání Pecha Kucha Night s řadou osobností knižního a kulturního světa, stand-up nebo večerní kino. Mezi autory, které představí své knižní novinky, budou například Markéta Pilátová, Zuzana Bergerová, Petr Laštovka nebo Jiří Klečka. Jak se žije ženám s ADHD, popíše Jana Srncová. Kromě laureátů nebo nominovaných autorů na Magnesii Literu vystoupí aktuální vítězka Cen Magnesia litera a čerstvá držitelka Ceny Evropské unie za literaturu Dora Kaprálová s novelou Mariborská hypnóza.
Hostem festivalu bude i jeden z nejrespektovanějších současných českých básníků a překladatelů Petr Borkovec. Českou a německou literární scénu bude reprezentovat básnický program Edenkoben: Poezie sousedů. Literární historik, kritik a básník z Ústavu pro českou literaturu Michal Jareš představí život bohéma a spisovatele Michala Mareše. Poezii uvede i Marie Škrdlíková s knihou Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje, oceněnou v této kategorii letošní Magnesií Literou. Hosty k tématu adaptací vládnoucích ve světě filmového průmyslu budou režisér Roman Vávra a spisovatelka Tereza Boučková.
"Sedm let podporujeme literární a knižní kulturu, sjíždějí se za námi lidé z celé republiky. Na práci s jazykem nahlížíme v rámci programu i jako na prostředek ke komunikaci a kultivovanému vyjadřování ve veřejném prostoru,” říká zakladatelka Knižních Lázní Klára Khine.
Festival i letos organizuje čtenářské pobyty pro veřejnost či rezidenční pobyty pro autory, během nichž mohou vybraní účastníci rozvíjet svou tvorbu v lázeňském prostředí. Letos se jich zúčastní novinářka Zdislava Pokorná a ilustrátorka Veronika Bílková. Podobná témata zachytí diskusní pořad Institutu lázeňství a balneologie Kafe a věda: Lázeňská terapeutická krajina, duševní zdraví a dlouhověkost.