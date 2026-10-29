Na namrzlé vozovce ráno havaroval na Chebsku autobus, dva lidé se zranili

Na namrzlé silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval dnes ráno autobus. Cestovalo v něm 12 lidí a řidič. Při nehodě se dva lidé zranili, informovala zastupující mluvčí krajských hasičů Jana Třísková. Podle záchranářů jsou zranění lehká.
Nehoda se stala po 07:00. "Autobus bylo po nehodě nutné stabilizovat a následně hasiči z autobusu cestující evakuovali," popsala mluvčí. Zásah podle ní komplikovala namrzlá vozovka.
Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové vyjelo na místo na základě ohlášené události pět výjezdových skupin. "Nakonec jsme na místě ošetřili dvě osoby s lehkými poraněními. Jednu jsme následně transportovali na chirurgickou ambulanci do Chebu a druhou na chirurgickou ambulanci do Mariánských Lázní," uvedla Kratochvílová.
V Karlovarském kraji dnes nad ránem klesly na některých místech teploty pod bod mrazu. Navíc byla mlha, která na vozovkách místy namrzala. Například v Mariánských Lázních, které jsou poblíž místa nehody, klesla teplota před 06:00 na minus 0,7 stupně Celsia. V Krušných horách teploty klesaly i pod minus tři stupně Celsia.