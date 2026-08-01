Na památkách v Karlovarském kraji lidí trochu ubylo, v hotelech ne

Mírně nižší návštěvnost než loni zaznamenali provozovatelé památkových cílů v Karlovarském kraji. Byť pokles není výrazný, na zájmu se v první polovině letní sezony zřejmě podepsalo horké počasí v červnu. Hotely ale uvádějí zájem klientů srovnatelný s loňskem, byť zaznamenaly částečný výpadek u klientů z Blízkého východu, zjistila ČTK.
Podle ředitelky Hradu Loket Jany Těžké je zatím počet návštěvníků na hradě mírně nižší než v loňském roce. "Zčásti to mohlo ovlivnit i počasí v červnu, kdy bylo extrémně horko a lidé raději mířili k vodě než na hrady a zámky. Takže na hrad letos zatím přišlo lidí méně. Pokud bychom ale k lidem, kteří si prohlédli hrad, připočetli i návštěvníky, kteří přišli do našeho nového Kulturního a kreativního centra, tak by celkově byla návštěvnost o maličko vyšší než loni," popsala průběh sezony Těžká.
Nepatrný pokles počtu návštěvníků zaznamenali i na Státním hradu a zámku Bečov na Karlovarsku. Podle kastelána Tomáše Wizovského zatím letos přišlo od začátku roku na Bečov přes 37.100 registrovaných nebo platících návštěvníků. Meziročně jde o pokles o 2,3 procenta. Bečovský hrad a zámek ale letos nabízí i novou expozici bečovského hradu nebo teras, která by mohla přilákat návštěvníky, kteří už bečovský známek znají a rádi by viděli něco nového.
Oslovené hotely v Karlových Varech zatím letošní sezonu považují za dobrou a minimálně srovnatelnou s tou loňskou. Podle předsedy karlovarské pobočky Asociace hotelů a restaurací Jana Kroniky byla první polovina letní sezony pro hotely dobrá. "V době festivalu byly hotely plné, ale i pofestivalové období bylo letos úspěšné, zejména druhá polovina července. A i výhled na srpen zatím vypadá dobře," řekl Kronika ČTK. Hotely v Karlových Varech a okolí neopouštějí ani čeští klienti, kteří jezdí na dovolené nejčastěji spojené se sportem a turistikou v okolí, ale i se službami lázeňského města.
To potvrzuje i ředitel lázeňského hotelu Thermal Vladimír Novák. "Obsazenost je letos srovnatelná s loňskem. Jediná změna byl částečný výpadek hostů z Blízkého východu, hlavně v dubnu a květnu, v červnu už se situace stabilizovala," řekl Novák ČTK. Pro hotel ale zůstávají zásadní klientelou hosté z Česka a Německa a ti neubývají. Hotel podle ředitele na druhou polovinu sezony připravil řadu akcí, které mohou doplnit program jeho klientů, a tak věří, že obsazenost bude dobrá i v druhé polovině roku.