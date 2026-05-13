Karlovarský kraj podepíše memorandum o spolupráci s vězeňskou službou, která nabídla možnost využít část odsouzených na pomoc při situacích, jako jsou povodně nebo požáry. ČTK to dnes řekl hejtman Petr Kubis (ANO). Zhruba 100 vězňů z celkových 2700 odsouzených, kteří jsou ve třech věznicích v Karlovarském kraji, by bylo k dispozici také příspěvkovým organizacím kraje.
Vězni by podle Kubise mohli vykonávat pomocné práce při odstraňování škod. "Při povodních si asi dokážeme představit, že by odsouzení mohli například pytlovat písek na provizorní protipovodňové bariéry, a to přímo v areálu věznice, aniž by opustili její brány," uvedl.
Věznice jsou rovněž podle hejtmana schopné zajistit stravování pro složky integrovaného záchranného systému a další dobrovolníky. "Další nabídka pomoci je, že jsou věznice schopny nám v nějaké míře zajistit pomoc třeba v příspěvkových organizacích, kdyby mohli vězni provádět výmalby nebo úklid a tak dále," řekl hejtman.
Třetí možností pomoci, kterou už některá města v kraji využívají, je údržba zeleně nebo úklid ulic. Na tom se v minulosti odsouzení podíleli například v Sokolově nebo v Ostrově na Karlovarsku.
Hejtmanství se na podpis memoranda chystá v nejbližších dnech. Koordinaci spolupráce budou zajišťovat vybraní zástupci odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu. Za vězeňskou službu zatím koordinátor není stanoven.
V Karlovarském kraji jsou věznice ve Vykmanově u Ostrova, v Kynšperku nad Ohří a v Horním Slavkově. Odsouzení si v nich odpykávají různé délky trestů v odděleních s různými stupni ostrahy.