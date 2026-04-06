Na silnici I/6 na Karlovarsku se srazila dvě auta, jeden člověk se zranil

Na silnici I/6 u Bošova na Karlovarsku se dnes odpoledne srazila dvě osobní auta. Při nehodě se jeden člověk zranil, zranění však nebylo vážné. Silnice byla po dobu vyšetřování nehody uzavřena, uvedl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové policisté u nehody nezjistili vliv alkoholu. "K nehodě zřejmě došlo tak, že jedno z aut nedodrželo bezpečnou vzdálenost a narazilo do auta před sebou," uvedla Pešková s tím, že podrobnosti se budou ještě vyšetřovat.
Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové byl na místě ošetřen jeden zraněný muž a záchranáři jej převezli na emergency karlovarské nemocnice. Jeho zranění ale nebyla vážná.
"Na místě zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Toužim a jednotka sboru dobrovolných hasičů Žlutice," doplnil mluvčí hasičů Žižka.