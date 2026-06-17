Na sokolovském hřbitově vznikne pietní místo pro ženy ze Svatavy

Na hřbitově v Sokolově vznikne pietní místo s pamětní knihou k uctění památky žen ze svatavského koncentračního tábora, které byly za hřbitovní zdí v roce 1945 pochovány v masovém hrobě. ČTK o tom informovali zástupci města a architekt Jakub Chvojka, který navrhnul i obnovu hřbitova a doplnění pohřbívacích míst a urnových kolumbárií.
"Domluvili jsme se s městem, že do projektu obnovy a rozšíření hřbitova zahrneme toto místo jako pietní místo Svatava, jak ho nazýváme pracovně. Vidíme tu vymezený prostor, kde byly ženy téměř stoprocentně pohřbeny. Máme k tomu i historickou fotodokumentaci. A záměrem je připomenout to místo tragédie, kde s lidmi bylo zacházeno šíleným způsobem," řekl architekt Chvojka.
Pietní místo symbolizuje velké hroby, obehnáno je nízkým plotem a bude osazeno pamětní knihou, v níž bude vyprávěn příběh žen vězněných ve svatavském ženském koncentračním táboře. Pietní místo včetně nového kamenného chodníku se pro veřejnost otevře v září. Jeho vybudování vyjde na 1,5 milionu korun.
Svatavský ženský koncentrační tábor byl pobočkou kmenového tábora ve Flossenbürgu. Ve Svatavě byly vězněny ženy nejen z Československa, ale z celé okupované Evropy. Od roku 1943 do 7. května 1945, kdy tábor osvobodila americká armáda, v něm bylo vězněno až 750 žen. Byl největším na tehdejším českém území, jeho plocha přesahovala 18.000 metrů čtverečních. Tábor nebyl vyhlazovací, ale pracovní. Ženy z něj docházely do svatavské továrny na výrobu leteckých součástek.
Podle starostky Renaty Oulehlové (ANO) bylo potřeba doplnit počet pohřbívacích míst a upravit strukturu zeleně i síť cest a odpočinkových míst. "Bohužel v covidové době jsme zjistili, že místa pomalu docházejí, že chybí kapacity hrobových míst i kolumbárií," uvedla starostka. Nově vybudovaných 160 míst v kolumbáriích, 51 rakvových a 618 urnových hrobů vyšlo město zhruba na 15,6 milionu korun.
Nová kolumbária, která jsou ve svahu v pěti řadách, budou mít střídavě prosklenou a kamennou čelní stranu. Mezi nimi vznikla místa k posezení a odpočinku. Prostor pro hrobová místa je rozdělen živými ploty, které mají při pohledu z výšky tvar linií na otiscích lidských prstů. Podle architekta je tak mezi jednotlivými řadami větší soukromí.
Městský hřbitov v Sokolově čeká i výrazná úprava zeleně. Podle architekta Chvojky se celý prostor provzdušní. Ustoupit budou ale muset keře i vzrostlé stromy, jejíchž kořeny vyvracejí kamenné hroby. Podle starostky jsou i přes opakované kosmetické řezy a pravidelnou údržbu nebezpečné pro procházející návštěvníky hřbitova, a město je proto na základě dendrologických posudků příští rok nahradí zdravými stromy s praktičtějším kořenovým systémem. "Kříž, do jehož tvaru jsou stromy podél cest vysázeny, se zachová," doplnil Chvojka.
V Sokolově žije zhruba 22.000 obyvatel. V minulosti město investovalo u hřbitova do obnovy parkoviště a do oprav obřadní síně a vstupních prostor.