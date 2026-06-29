Na Sokolovsku hoří skládka, požár mají hasiči pod kontrolou

Na Sokolovsku začala krátce před 16:00 hořet skládka odpadu u Vintířova. Na místě zasahuje devět jednotek hasičů. Požár zhruba o rozloze 20 krát 30 metrů je lokalizován a pod kontrolou, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Jana Třísková. Na místě nejsou žádní zranění. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.
"Požár je lokalizován a nedochází již k plamennému hoření. Hasiči pokračují v dohašování a rozhrabávání materiálu," uvedla Třísková. Výše škody zatím není známa.
Požářiště podle ní není v blízkosti žádné silnice, a dohašování tak neomezuje provoz v jeho okolí.