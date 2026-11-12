Aš buduje na vrchu Háj geologickou relaxační zónu s menhiry, lehátky a pyramidou

Na vrchu Háj v Aši na Chebsku buduje město relaxační a turistickou zónu za zhruba milion korun. Podle mluvčího radnice Milana Vrbaty budou v geologicko-spirituálním areálu kamenné menhiry, kovová pyramida či relaxační lehátka. Bezbariérový areál doplní nabídku sportovního i volnočasového vyžití v oblasti, uvedla radnice v tiskové zprávě.
"Návštěvníci se mohou těšit na 12 kamenných menhirů rozestavěných v kruhu, uprostřed nichž bude stát třináctý, nejvyšší kámen. Použité balvany pocházejí z lomů na rozmezí Karlovarského a Ústeckého kraje," řekl Vrbata. Součástí zóny bude také osm ergonomicky tvarovaných lehátek umístěných ve spirále pod kovovou pyramidou. Doplní je posezení z modřínového dřeva a informační panel s geologickými i kulturními zajímavostmi Ašska, dodal Vrbata. Cílem je oživit dosud nevyužité místo a proměnit ho v prostor pro odpočinek, vzdělávání i menší komunitní aktivity.
Zhotovitelem geologicko-spirituálního areálu je Kryštof Koucký, který uspěl ve výběrovém řízení s cenou 980.000 korun bez DPH. "Záměr navazuje na širší snahu představit veřejnosti geologické bohatství zdejšího kraje. Projekt je vnímán jako první krok k budoucí ašské geologické expozici, která by měla přiblížit vznik a vývoj místních hornin a zajímavostí Smrčin přímo v přírodním prostředí," řekl mluvčí.
Na vrchu Háj je vedle rozhledny, stezky Lesmistrova cesta či sportovních prvků, jako jsou kurty, hřiště a lezecká stěna, také sjezdovka, stopy pro běžkaře, in-line dráha a trasy pro horská kola. Město zde plánuje například rozvoj ubytovacích kapacit.