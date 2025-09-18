Nadační fond Historický Cheb zrušili kvůli rozporu s pravidly, město ho založí znovu

Jitka Dolanská
  15:52aktualizováno  15:52
Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek zrušili po dvaceti letech existence městský Nadační fond Historický Cheb. Důvodem je upozornění ministerstva financí, že obec nebo kraj nemohou být jedinými zakladateli nadace nebo nadačního fondu. A to ani v případě, že by se za tím účelem spojily s jiným územním samosprávným celkem.
Špalíček v Chebu - (22.5.2006)

Špalíček v Chebu - (22.5.2006) | foto: Pavel Jung, Martin Stolař,  MAFRA

Podle ministerstva to odporuje pravidlům územních rozpočtů. Podobný problém řeší i další města, například Karlovy Vary. Tady se k problému staví jinak. Podle mluvčí Magistrátu Heleny Kyselé v současné době není ke zrušení Nadace města Karlovy Vary zákonný důvod a nadace tak stále plní účel, ke kterému byla zřízena.

„U nás se to týká Nadačního fondu Historický Cheb. My se jej ale nevzdáváme. Na příštím zastupitelstvu založíme nadaci novou, společně s Ulrikou Hart, dcerou Antona Harta, jehož finanční dar založení fondu inicioval,“ řekl chebský starosta Jan Vrba, který přiznal, že rozhodnutí ministerstva rozumí a je s ním ztotožněný.

Jen s povolením císaře. Chebský archiv láká na výstavu historie knižní vazby

„Já jsme si o nadacích, které byly čistě městské, vždy myslel, že to není úplně fér. Protože město do fondu vkládá nějaké obecní peníze, ale o jejich využití už nerozhoduje. To je úkolem správní rady nadace,“ vysvětlil s tím, že druhé městské Nadace Chebský les se nařízení ministerstva netýká.

„Ta je přeshraniční. Město Cheb ji založilo společně s okresem Tirschenreuth, aby se Cheb vůbec dostal ke svému historickému majetku v Německu. Pokud by ta pravidla platila i pro tento případ, byl by to velký problém,“ přiznal. Město si nechalo zpracovat právní posouzení celého případu a jak se zdá, ani právníci nejsou zajedno.

Filmaři obsadí i prostor okolo chebského Špalíčku.
Prototyp dřevěného skládacího modelu Špalíčku, který navrhl a zhotovil spolutvůrce Hurvínka Gustav Nosek.
Při rekonstrukci Kamenné ulice objevili archeologové zbytky chebského opevnění z různých údobí historie města.
Projekt obnovy zastřešení tvrze
6 fotografií

O zápisu do nadačního rejstříku totiž rozhodl rejstříkový soud. A ten je státní autoritou, která rozhoduje, zda je vše správně z pohledu zákona.

„Rejstříkový soud při zápisu přezkoumává nejen formální náležitosti a právní účinky, ale i to, zda zakládací listina, resp. její předmět a obsah, odpovídají zákonu. Vzhledem k tomu, že rejstříkový soud provedl zápis do veřejného rejstříku, tak má nepochybně za to, že založení nadačního fondu bylo v souladu se zákonem,“ píše se v důvodové zprávě pro zastupitele.

Cheb by se tak podle právníků mohl o nadaci soudit. Nicméně podle starosty případná soudní pře není na pořadu dne. „Soudit se nebudeme, se zrušením nadace a založením nové nemáme problém,“ dodal starosta Vrba.

Historické příběhy podobné bulváru dokážou oslovit i současné čtenáře

Nově založený nadační fond by měl nést stejný název, jako jeho předchůdce. Zakladateli budou společně město Cheb a Ulrika Hart, dcera Antona Harta, zachránce poutního místa

Maria Loreto a čestného občana města Chebu. Chebský rodák, který po vysídlení žil a podnikal v německém Waldsassenu, věnoval městu 10 tisíc eur. Tyto peníze se staly základním jměním fondu.

