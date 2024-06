Kraslice mají nové náměstí Julia Meinla, připomíná slavného rodáka

Když se před dvěma sty lety v Kraslicích narodil v rodině pekařského mistra Meinla v tehdejší rakousko-uherské monarchii syn Julius, nikdo si ani nedokázal představit, jaký osud mu život přichystá. Mladý Julius, jenž posléze proslul svým moderním pojetím prodeje potravin a jako inovátor v pražení kávy, otevřel svůj první obchod s delikatesami v roce 1862.

Na novém náměstí Julia Meinla se přímí potomci tohoto rodáka – Julius Meinl V. a jeho syn Julius Meinl VI. , oba aktivní podnikatelé s byznysem v Česku i zahraničí, nedávno setkali s kraslickým starostou Janem Šimkem a místostarostou Filipem Benešem.

Po krátké zastávce na městském úřadu a zápisu do pamětní knihy města společně se zástupci Kraslic vyrazili na procházku městem. Jejich kroky vedly také do budoucí kavárny, která zde vzniká právě s odkazem na kávu a další delikatesy, které zakladatele kraslického rodu proslavily.

Dnes je rodina jedním z nejvýznamnějších privátních investorů ve střední Evropě a její byznys se už dávno z obchodu s gurmánskými potravinami rozrostl do mnoha dalších oblastí, naposledy do hotelnictví. Přestože oba Meinlové, otec a syn, dnes žijí střídavě v Praze a dalších městech Evropy, kam je poutá jejich byznys, hlásí se ke svým kořenům na Sokolovsku.

„Narodil jsem se dlouho poté, co jsme v Česku měli velkou síť předválečných obchodů s potravinami. V devadesátých letech jsem pak prožíval s otcem radost z návratu našeho podnikání do Česka. Náš byznys byl tady vždy viditelný. A tak když přišel čas postavit nové podnikání, v němž budu stát sám ze sebe, zvolil jsem Česko. Projekt luxusních rezidencí hotelového typu The Julius na pražském Senovážném náměstí chceme proměnit v evropský hotelový řetězec, který osloví široké spektrum hostů,“ říká Julius Meinl VI.

Vrátí se do Kraslic i podnikat?

Meinlové v České republice podnikají i v dalších oblastech: v distribuci značkových gurmánských potravin nebo ve výrobě světoznámých Mozartových koulí (Koogles) v rodinném cukrářském podniku v Plané.

„Všechny nás tady v Kraslicích inspiruje příklad rodiny Meinlů. Jejich podnikatelská vytrvalost, zápal a v neposlední řadě fakt, že nikdy nezapomněli na své kraslické kořeny. Odkaz Julia Meinla I. nám říká, že bez ohledu na to, odkud pocházíme a kým jsme se narodili, se můžeme pílí a vytrvalostí stát tím, kým chceme být,“ podotýká starosta Kraslic Jan Šimek.

Potěšilo by ho, kdyby rodina Meinlů v některém z kraslických objektů objevila potenciál a směřovala do města nějaký investiční projekt. „Symbolicky by tak opět navázala konkrétní pouto s rodištěm slavného předka,“ dodal starosta.