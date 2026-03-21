Náročná zima zvýšila v Karlovarském kraji výdaje na údržbu silnic a chodníků

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Údržba silnic byla tuto zimu pro silničáře i obce v Karlovarském kraji náročnější než v zimě předešlé. Náročnější údržba vozovek i chodníků se podle nich projeví i ve vynaložených nákladech, zjistila ČTK. Sezonu silničáři vyhodnotí až po definitivním konci chladného počasí.

V porovnání s předchozí zimní sezonou letos více sněžilo, uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta. "Zejména v období od 30. prosince 2025 do 13. ledna 2026, kdy byly zásahy zimní údržby častější a intenzivnější. Největší zátěž byla tradičně v horských oblastech Karlovarského kraje, především v Krušných horách," uvedl Šlachta. Krajští silničáři, kteří udržují 1844 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, vyjížděli poprvé k údržbě v této zimě 26. října.

Podle Šlachty byla například v oblasti Božího Daru na Karlovarsku od prvního výjezdu v říjnu do zhruba poloviny března vyslána technika ve 111 zásahových dnech. V kraji ji zajišťovalo 60 sypačů, deset traktorů, jedna sněhová fréza a 12 nakladačů. Použito bylo 12.000 tun posypové soli, 1,3 milionu litrů solného roztoku a 2700 tun inertního materiálu, jako je například štěrk. "Celkem tato technika najezdila po regionu zatím více než 270.000 kilometrů," uvedl ředitel. Solené úseky podle něj oproti předchozím letům přibyly hlavně u Bochova na Karlovarsku.

Cheb má podle místostarosty Michala Pospíšila (ODS) na čištění silnic, jarní blokové čištění, a na zimní údržbu připraveno asi 44 milionů korun na rok. "Zatímco loni stála zimní údržba města začátkem roku asi 700.000 korun, letos už je to přibližně 14 milionů, tedy skoro 32 procent ročního rozpočtu," uvedl. V lednu byla podle místostarosty spotřeba posypového materiálů extrémní, využito bylo 541,6 tun soli, 78,65 tun drtě a 128 tun písku, kterým se udržuje především centrum msta, kde se nesmí solit. Loni v listopadu Cheb použil 11,1 tuny soli a 5,9 tuny drtě na silnice a chodníky. V prosinci technické služby použily 71,5 tun soli a 27 tun písku.

Také v Sokolově náklady na zimní údržbu cest letos vzrostly. "Spotřebovali jsme více soli, kterou navíc bylo potřeba doobjednávat v zimě, kdy je dražší, a to se samozřejmě promítne do celkových nákladů," řekl ČTK místostarosta Jan Picka (VOK). Městská společnost SOTES loni udržovala silnice a chodníky ve městě za zhruba 4,25 milionu korun. Údržba v prvních dvou měsících letošního roku podle Picky zatím stála 2,94 milionu korun. "Zima navíc pro zimní údržbu končí až s posledním březnem. To budeme znát přesnější čísla a také teprve zazimujeme pluhy a sypače a začne jarní čištění ulic," dodal.

"Náklady na zimní údržbu v končící sezóně budou dle odhadu odboru technického s vysokou pravděpodobností řádově vyšší, než v předchozích několika sezonách mírných zim bez extrémů, což se nepochybně projeví i v konečném finančním vyhodnocení," řekl ČTK náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO). Dodal, že město platí zimní údržbu zálohově, například loni mu byl vrácen přeplatek. "Tehdy město uhradilo na zálohách 29,4 milionu korun a reálné náklady po vyhodnocení sezony byly 26,2 milionu korun, obě částky jsou bez DPH. Zda tato rezerva přes tři miliony pokryje i zvýšené náklady letošní zimy, zatím není jisté," uvedl.

Karlovy Vary udržovalo v zimě pět velkých sypačů, devět menších aut, čtyři chodníkové sypače a šest valníků, které město využívá hlavně k odklízení zastávek a přechodů. "V kritických dnech 9. a 10. ledna, kdy hodně nasněžilo, pomáhaly ještě dva traktory s pluhem od městské společnosti Lázeňské lesy a parky. Všechnu techniku doplňovalo také asi 30 pracovníků ručního úklidů chodníků, využívajících asi 150 kontejnerů s posypovým materiálem," uvedl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku

ilustrační snímek

Na Jihlavsku dnes hasiči likvidovali tři větší lesní požáry. U Nové Vsi blízko Batelova při hašení využili i vrtulník. Odpoledne hasili také les u Zbilid a...

13. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.