Náročná zima zvýšila v Karlovarském kraji výdaje na údržbu silnic a chodníků

Údržba silnic byla tuto zimu pro silničáře i obce v Karlovarském kraji náročnější než v zimě předešlé. Náročnější údržba vozovek i chodníků se podle nich projeví i ve vynaložených nákladech, zjistila ČTK. Sezonu silničáři vyhodnotí až po definitivním konci chladného počasí.
V porovnání s předchozí zimní sezonou letos více sněžilo, uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta. "Zejména v období od 30. prosince 2025 do 13. ledna 2026, kdy byly zásahy zimní údržby častější a intenzivnější. Největší zátěž byla tradičně v horských oblastech Karlovarského kraje, především v Krušných horách," uvedl Šlachta. Krajští silničáři, kteří udržují 1844 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, vyjížděli poprvé k údržbě v této zimě 26. října.
Podle Šlachty byla například v oblasti Božího Daru na Karlovarsku od prvního výjezdu v říjnu do zhruba poloviny března vyslána technika ve 111 zásahových dnech. V kraji ji zajišťovalo 60 sypačů, deset traktorů, jedna sněhová fréza a 12 nakladačů. Použito bylo 12.000 tun posypové soli, 1,3 milionu litrů solného roztoku a 2700 tun inertního materiálu, jako je například štěrk. "Celkem tato technika najezdila po regionu zatím více než 270.000 kilometrů," uvedl ředitel. Solené úseky podle něj oproti předchozím letům přibyly hlavně u Bochova na Karlovarsku.
Cheb má podle místostarosty Michala Pospíšila (ODS) na čištění silnic, jarní blokové čištění, a na zimní údržbu připraveno asi 44 milionů korun na rok. "Zatímco loni stála zimní údržba města začátkem roku asi 700.000 korun, letos už je to přibližně 14 milionů, tedy skoro 32 procent ročního rozpočtu," uvedl. V lednu byla podle místostarosty spotřeba posypového materiálů extrémní, využito bylo 541,6 tun soli, 78,65 tun drtě a 128 tun písku, kterým se udržuje především centrum msta, kde se nesmí solit. Loni v listopadu Cheb použil 11,1 tuny soli a 5,9 tuny drtě na silnice a chodníky. V prosinci technické služby použily 71,5 tun soli a 27 tun písku.
Také v Sokolově náklady na zimní údržbu cest letos vzrostly. "Spotřebovali jsme více soli, kterou navíc bylo potřeba doobjednávat v zimě, kdy je dražší, a to se samozřejmě promítne do celkových nákladů," řekl ČTK místostarosta Jan Picka (VOK). Městská společnost SOTES loni udržovala silnice a chodníky ve městě za zhruba 4,25 milionu korun. Údržba v prvních dvou měsících letošního roku podle Picky zatím stála 2,94 milionu korun. "Zima navíc pro zimní údržbu končí až s posledním březnem. To budeme znát přesnější čísla a také teprve zazimujeme pluhy a sypače a začne jarní čištění ulic," dodal.
"Náklady na zimní údržbu v končící sezóně budou dle odhadu odboru technického s vysokou pravděpodobností řádově vyšší, než v předchozích několika sezonách mírných zim bez extrémů, což se nepochybně projeví i v konečném finančním vyhodnocení," řekl ČTK náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO). Dodal, že město platí zimní údržbu zálohově, například loni mu byl vrácen přeplatek. "Tehdy město uhradilo na zálohách 29,4 milionu korun a reálné náklady po vyhodnocení sezony byly 26,2 milionu korun, obě částky jsou bez DPH. Zda tato rezerva přes tři miliony pokryje i zvýšené náklady letošní zimy, zatím není jisté," uvedl.
Karlovy Vary udržovalo v zimě pět velkých sypačů, devět menších aut, čtyři chodníkové sypače a šest valníků, které město využívá hlavně k odklízení zastávek a přechodů. "V kritických dnech 9. a 10. ledna, kdy hodně nasněžilo, pomáhaly ještě dva traktory s pluhem od městské společnosti Lázeňské lesy a parky. Všechnu techniku doplňovalo také asi 30 pracovníků ručního úklidů chodníků, využívajících asi 150 kontejnerů s posypovým materiálem," uvedl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO).