Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

„Tragická dopravní nehoda se stala na lesní cestě poblíž obce Tatrovice na Sokolovsku. Čtyřkolka se z dosud nezjištěných příčin přetočila. Dvaadvacetiletý muž utrpěl smrtelná zranění, jimž na místě podlehl,“ uvedl.
Šestadvacetiletý muž utrpěl podle Bílka vážná zranění. Musel být letecky transportován do plzeňské fakultní nemocnice.
„U dvaadvacetiletého muže byl nařízená soudní pitva,“ řekl mluvčí. Přesnou příčinu a okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují. Mimo jiné také to, který z mužů čtyřkolku řídil.
