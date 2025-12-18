Na dálnici D6 boural kamion, do okolí se rozletěly lahve s minerálkou

Nehoda se stala kolem půl osmé ráno. Zkomplikovala provoz ve směru z Karlových Varů na Prahu.
Místo, kde kamion havaroval, lze s opatrností objet levým jízdním pruhem.
Příčiny karambolu, který se obešel bez zranění, šetří policisté. „Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou,“ řekl policejní mluvčí Jan Bílek.
Krátce před polednem policisté kvůli vyproštění havarovaného kamionu dálnici před Lubencem zcela uzavřeli. Objížďka je přes Libkovice a Lubenec.
Omezení v místě nehody budou podle odhadů trvat až do půl páté odpoledne.
