Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Autor: koz
  12:52
Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později do něj nabourala řidička dalšího auta. Oba utrpěli vážná zranění, šofér po převozu do nemocnice zemřel.
Noční nehoda na dálnici D6 u Březové si vyžádala život jednoho z řidičů. | foto: HZS Karlovarského kraje

Nehoda se stala v neděli krátce před jednou hodinou po půlnoci. Třiatřicetiletý řidič s největší pravděpodobností nepřizpůsobil rychlost a v pravotočivé zatáčce narazil do svodidel. Náraz jeho vůz značky MG katapultoval do pravého jízdního pruhu, kde zůstal stát proti směru jízdy.

Noční nehoda na dálnici D6 u Březové si vyžádala život jednoho z řidičů.

„Za tímto vozidlem jela dvacetiletá řidička osobního vozidla značky Hyundai, která bohužel na nastalou situaci zřejmě nestačila zareagovat,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. Narazila do přední části havarovaného vozu. MG tento náraz odrazil k pravým svodidlům.

Při střetu utrpěli oba řidiči vážná zranění, do nemocnice je transportoval vrtulník. „Zraněna byla i spolujezdkyně z MG, tu převezla do nemocnice sanita,“ upřesnil Bílek. Třiatřicetiletý šofér po několika hodinách vážným zraněním podlehl.

„Přesná příčina a okolnosti tragické dopravní nehody jsou nadále v šetření kriminalistů,“ doplnil Jan Bílek. Provoz na dálnici byl obnovený po šesté hodině ráno.

