Zaklíněného řidiče museli z auta vystříhat hasiči, hlavní tah z Varů na Prahu stojí

Nehoda se stala kolem 15:00 u odbočky z I/6 na Olšová Vrata. „Po srážce zůstal v osobním autě zaklíněný řidič, přivolaní hasiči museli muže vyprostit s použitím hydraulických vyprošťovacích nástrojů,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal.
Zraněného se pak ujali zdravotníci. „S podezřením na středně těžká zranění jsme muže ročník 1984 po ošetření na místě letecky transportovali do plzeňské fakultní nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Simona Kratochvílová.
Odstranění následků a vyšetřování nehody zcela zastavilo provoz na hlavním tahu mezi Karlovými Vary a Prahou.
„Po odletu vrtulníku se s opatrností nechaly projet kamiony ze stojící kolony v obou směrech, poté se provoz opět uzavřel,“ doplnil Kasal.
Na místě nehody zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
Dopravní omezení mají podle serveru dopravniinfo.cz trvat do 18:20.