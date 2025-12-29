Nehoda u Karlových Varů uzavřela silnici. Zranění jsou tři dospělí a dítě

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:12aktualizováno  22:12
Nehoda tří aut uzavřela v pondělí podvečer silnici I/13 v Karlových Varech u Všeborovic na výjezdu směrem do Ostrova. Tři dospělí a jedno dítě se lehce zranili, uvedli zástupci záchranných složek. Policisté na místě uzavřeli dopravu a řídili provoz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS MSK

„Všechny zraněné osoby včetně jednoho dítěte jsme po ošetření na místě převezli na urgentní příjem karlovarské nemocnice s lehkými poraněními,“ uvedla mluvčí záchranářů Simona Kratochvílová.

Podle mluvčího policie Jakuba Kopřivy byl u všech řidičů vyloučen dechovou zkouškou alkohol. Příčinu havárie vyšetřují dopravní policisté. Na místě zasahovaly i tři hasičské jednotky, řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Nehoda se podle informačního serveru Ředitelství silnic a dálnic stala před 18:00 na druhém kilometru silnice I/13, která vede z Karlových Varů směrem na Ostrov a dále na Chomutov a Liberec. Podle Kopřivy měl být provoz obnoven bez omezení do 20:00.

29. prosince 2025  22:12

