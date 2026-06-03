Zloděj rychle změnil kradenou dodávku v hromadu šrotu, sám proletěl čelním sklem

Incident se odehrál 29. května krátce před polednem, kdy muž přišel do volně přístupného areálu stavební firmy. Zmocnil se zde odstavené dodávky. Ještě než areál opustil, poškodil vrata garáže a bránu.
„Daleko ale s vozidlem nedojel, protože o několik stovek metrů dále, konkrétně u Josefova na Sokolovsku, po projetí zatáčky nezvládl řízení, vyjel z pozemní komunikace, čelně narazil do betonové skruže a následně se vozidlo na poli několikrát přetočilo přes střechu,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
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Při nehodě nepřipoutaný řidič prolétl čelním sklem vozu a utrpěl vážná zranění. Záchranáře zalarmoval systém e-call. „Zraněného muže ve vážném stavu transportoval do nemocnice vrtulník,“ řekl mluvčí.
Vzhledem k jeho zraněním nemohli policisté provést dechovou zkoušku na alkohol. Jestli hrál v nehodě nějakou roli, tak zjistí rozbor odebraného biologického materiálu.
„Policisté lustrací zjistili, že čtyřiačtyřicetiletý muž není vlastníkem žádného řidičského oprávnění,“ naznačil jednu z možných příčin karambolu Kopřiva. Případem se nyní zabývají sokolovští kriminalisté. Na havarovaném vozidle vznikla škoda téměř půl milionu korun.