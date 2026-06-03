Zloděj rychle změnil kradenou dodávku v hromadu šrotu, sám proletěl čelním sklem

Autor: koz
  13:02aktualizováno  13:02
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Neuzamčená dodávka značky Mercedes lákala v areálu stavební firmy na Sokolovsku čtyřiačtyřicetiletého muže. Ve voze našel klíče od zapalování a odjel. Zakrátko ovšem vážně havaroval u Josefova. S vážnými zraněními jej vrtulník transportoval do nemocnice.

KRIMI

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Incident se odehrál 29. května krátce před polednem, kdy muž přišel do volně přístupného areálu stavební firmy. Zmocnil se zde odstavené dodávky. Ještě než areál opustil, poškodil vrata garáže a bránu.

„Daleko ale s vozidlem nedojel, protože o několik stovek metrů dále, konkrétně u Josefova na Sokolovsku, po projetí zatáčky nezvládl řízení, vyjel z pozemní komunikace, čelně narazil do betonové skruže a následně se vozidlo na poli několikrát přetočilo přes střechu,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

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Při nehodě nepřipoutaný řidič prolétl čelním sklem vozu a utrpěl vážná zranění. Záchranáře zalarmoval systém e-call. „Zraněného muže ve vážném stavu transportoval do nemocnice vrtulník,“ řekl mluvčí.

Vzhledem k jeho zraněním nemohli policisté provést dechovou zkoušku na alkohol. Jestli hrál v nehodě nějakou roli, tak zjistí rozbor odebraného biologického materiálu.

„Policisté lustrací zjistili, že čtyřiačtyřicetiletý muž není vlastníkem žádného řidičského oprávnění,“ naznačil jednu z možných příčin karambolu Kopřiva. Případem se nyní zabývají sokolovští kriminalisté. Na havarovaném vozidle vznikla škoda téměř půl milionu korun.

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