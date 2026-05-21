Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými Lázněmi. „Třiapadesátiletý řidič motocyklu značky KTM jedoucí ve směru z Mariánských Lázní se z dosud nezjištěných příčin střetl s třiašedesátiletým chodcem,“ upřesnil policejní mluvčí Jan Bílek.
„Mohu potvrdit, že jsme byli v nočních hodinách voláni k dopravní nehodě motocyklu s kolemjdoucím. Na místo byly vyslány tři výjezdové skupiny. Současně byla aktivována také letecká záchranná služba. Na místě jsme resuscitovali dva muže, ročník 1972 a 1963. Bohužel, ani u jednoho z nich nedošlo k obnovení životních funkcí a lékař musel u obou na místě konstatovat úmrtí,“ uvedla mluvčí záchranné služby.
Podle předběžného zjištění chodec zřejmě přecházel pozemní komunikaci mimo vyznačený přechod pro chodce, uvedli policisté. „U obou zemřelých osob byla nařízena soudní pitva,“ řekl Bílek.
Přesná příčina a okolnosti tragické dopravní nehody jsou nadále v šetření kriminalistů.
Jak policisté u této příležitosti zmínili, od začátku letošního května jde v Karlovarském kraji už o šestou tragickou dopravní nehodu, při kterých zemřelo celkem sedm lidí.