Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály

Nehoda se stala v úterý v ranních hodinách. „Na místě zasahovaly všechny základní složky Integrovaného záchranného systému,“ uvedl mluvčí hasičů Karlovarského kraje Patrik Žižka.
Kulatinu se z kolejí podařilo odstranit až odpoledne, doprava mezi Sokolovem a německým Klingenthalem tak několik hodin stála. „Provozovatel trati ji zastavil kvůli bezpečnosti cestujících a zasahujících hasičů,“ konstatoval Žižka.
„O události víme, ale tato trať není v naší správě,“ potvrdil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Příčiny nehody řeší policie. Ta na místě nezjistila, že by řidič soupravy byl pod vlivem alkoholu.
