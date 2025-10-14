„Ve 12:40 hodin ujel z železniční stanice Mariánské Lázně nákladní vůz, následně minul odjezdové návěstidlo s návěstí zakazující jízdu, poškodil výhybku, projel sousední stanicí Chodová Planá a dojel až do další stanice Planá u Mariánských Lázní, kde byl řízeně na manipulační koleji zpomalen pomocí zarážek. Následně vůz narazil do odstavených drážních vozidel, od nichž se odrazil 17 metrů a zastavil,“ popsal událost Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.
Ta vyšetřuje příčiny a okolnosti události, stejně jako Správa železnic. Škoda je odhadnuta na 400 tisíc korun.
„Oznámení o vagonu, který se samovolně pohyboval mezi Mariánskými Lázněmi a Planou, jsme dostali krátce před 13. hodinou,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Případem se zabývají mariánskolázeňští policisté.
Vagon železničáři zastavili v Plané u Mariánských Lázní zarážkou. „Před zastavením projel návěstidlem. Dopravu na trati z Chebu do Plzně jsme obnovili ve 13:27 po čtyřicetiminutovém omezení,“ konstatoval Martin Kavka mluvčí Správy železnic pro mimořádné události.
|
Třicet let od tragédie na kolejích. Srážku vlaků přežili jen čtyři cestující
Podobné nehody mohou mít tragické následky. Letos v červnu uplynulo 30 let od nehody, kdy v Krouně na Hlinecku zahynulo 19 lidí poté, co se osobní vlak srazil se čtyřmi vagony řítícími se v protisměru. Z osobního vlaku přežili jen čtyři lidé.
Za neštěstí byli potrestáni dva železničáři, kteří dostali u soudu nepodmíněné tresty v trvání šesti a půl a pěti let vězení. U jednoho z nich bylo ten den dokonce prokázáno požití alkoholu. Oba také nesměli na dráze několik let pracovat. V březnu 1997 pak Krajský soud v Hradci Králové zvýšil bývalému vlakvedoucímu trest na osm let odnětí svobody.