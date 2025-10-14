Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Autor: koz, ČTK
  16:12aktualizováno  18:02
Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

Neřízený vagon se na Mariánskolázeňsku řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky. (14. října 2025) | foto: Drážní inspekce

„Ve 12:40 hodin ujel z železniční stanice Mariánské Lázně nákladní vůz, následně minul odjezdové návěstidlo s návěstí zakazující jízdu, poškodil výhybku, projel sousední stanicí Chodová Planá a dojel až do další stanice Planá u Mariánských Lázní, kde byl řízeně na manipulační koleji zpomalen pomocí zarážek. Následně vůz narazil do odstavených drážních vozidel, od nichž se odrazil 17 metrů a zastavil,“ popsal událost Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.

Ta vyšetřuje příčiny a okolnosti události, stejně jako Správa železnic. Škoda je odhadnuta na 400 tisíc korun.

„Oznámení o vagonu, který se samovolně pohyboval mezi Mariánskými Lázněmi a Planou, jsme dostali krátce před 13. hodinou,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Případem se zabývají mariánskolázeňští policisté.

Vagon železničáři zastavili v Plané u Mariánských Lázní zarážkou. „Před zastavením projel návěstidlem. Dopravu na trati z Chebu do Plzně jsme obnovili ve 13:27 po čtyřicetiminutovém omezení,“ konstatoval Martin Kavka mluvčí Správy železnic pro mimořádné události.

Třicet let od tragédie na kolejích. Srážku vlaků přežili jen čtyři cestující

Podobné nehody mohou mít tragické následky. Letos v červnu uplynulo 30 let od nehody, kdy v Krouně na Hlinecku zahynulo 19 lidí poté, co se osobní vlak srazil se čtyřmi vagony řítícími se v protisměru. Z osobního vlaku přežili jen čtyři lidé.

Za neštěstí byli potrestáni dva železničáři, kteří dostali u soudu nepodmíněné tresty v trvání šesti a půl a pěti let vězení. U jednoho z nich bylo ten den dokonce prokázáno požití alkoholu. Oba také nesměli na dráze několik let pracovat. V březnu 1997 pak Krajský soud v Hradci Králové zvýšil bývalému vlakvedoucímu trest na osm let odnětí svobody.

