Nejdek dokončil nový sportovní areál s pumptrackem a in-line dráhou

Nejdek na Karlovarsku dokončil nový sportovní areál s pumptrackem a in-line dráhou. ČTK to řekla místostarostka Pavlína Schwarzová (VOK). K areálu vedou i nové mlatové cesty z Pozorky a od zimního stadionu.
"Stavba nakonec vyšla na 12,9 milionu korun, přičemž výběrovým řízením se cena oproti předpokladu podařila snížit o zhruba 300.000 korun. Mlatové cesty jsme zpevnili v rámci údržby, tam žádné vícepráce spojené s vyššími náklady nemáme," uvedla. Šest milionů korun z celkových nákladů pokryla dotace ministerstva pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.
Stavba začala loni v srpnu a dokončena byla na podzim. Kvůli zatravnění a dokončovacím pracím byla veřejnosti zpřístupněna na jaře a slavnostní otevření město chystá na 2. května.
Volnočasový areál Pozorka - Limnice, jež navazuje na fotbalový a zimní stadion, tréninkové hřiště, kurty a zelenou plochu s workoutovými prvky u bývalého koupaliště, má nově asfaltovou pumptrackovou dráhu dlouhou 335 metrů. Asfaltový okruh pro jízdu na kolečkových bruslích měří 320 metrů.
"Místo má podpořit aktivní komunitní život a setkávání místních i turistů, proto je areál doplněn o lavičky a odpočinkové zóny," uvedla Schwarzová. Svůj účel už plní, do areálu míří i maminky s kočárky a s jarním počasím si získává větší oblibu. Město chce ještě do areálu umístit veřejný gril nebo ohniště a chystá i instalaci kamerového systému, jelikož areál leží v okrajové části Nejdku u lesa. "Chceme místu zachovat jeho přírodní ráz, takže i rozšíření herních prvků, které je do budoucna v plánu, bude v tomto duchu," řekla Schwarzová. Parkování pro návštěvníky je zajištěno u fotbalového stadionu.
V Nejdku žije přibližně 7700 obyvatel. Město hospodaří s roční rozpočtem okolo 300 milionů korun. Z toho letos tvoří podle Schwarzové zhruba 83 milionů korun investice. V současnosti město opravuje první stupeň jedné ze dvou základních škol za zhruba 45 milionů korun. Druhý stupeň a tělocvičny město zrekonstruovalo předloni za přibližně 100 milionů korun.