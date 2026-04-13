Nejlepší webové stránky v kraji mají Cheb a Nejdek, získaly krajský Zlatý erb

Nejdek a Cheb zvítězily v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky. Soutěž, kterou pořádá spolek Český zavináč, hodnotí kvalitu webových stránek obcí už 28 let. Kromě ocenění nejlepších webů si klade za cíl motivovat úřady ke zlepšování komunikace s občany. Soutěží se v kategoriích obcí s rozšířenou pravomocí a menších obcí. Karlovarský kraj o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
Odborná porota letos hodnotila 12 webů. Do soutěže se letos v Karlovarském kraji zapojily obce Pila, Dolní Žandov, Hranice, Aš, Černava, Velká Hleďsebe, Březová, Ostrov, Loket, Cheb, Nové Hamry a Nejdek. Odborná porota hodnotila podle stanovených pravidel povinně zveřejňované informace i přehlednost a uživatelskou přívětivost webů nejenom pro občany, ale také pro podnikatele, turisty a rodiny s dětmi. Porotci posuzovali třeba i kvalitu elektronických služeb, kybernetickou bezpečnost, využití e?identity občana či nabídka digitálních nástrojů pro řešení životních situací.
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis a radní pro oblast projektového řízení a rozvoje venkova Michala Málková (oba ANO) dnes předali ceny zástupcům vítězných měst. "Lidé očekávají rychlé, srozumitelné a dostupné informace. A právě soutěž Zlatý erb pomáhá obcím i městům posouvat se v této oblasti dopředu,“ uvedl Kubis.
Mezi menšími obcemi se na druhém místě umístily Hranice na Chebsku a na třetím Březová u Sokolova. Z obcí s rozšířenou pravomocí za Chebem skončila Aš a město Ostrov na Karlovarsku.
Oceněná města a obce postupují do celostátního kola, jehož vyhodnocení bude 18. až 19. května na konferenci v Hradci Králové.