Některá koupaliště v Karlovarském kraji už nejsou ke koupání, jiná jsou čistá

Měření hygieniků v Karlovarském kraji zjistila tento týden zhoršující se kvalitu vody na sledovaných koupalištích na Karlovarsku, naopak koupaliště na Sokolovsku mají stále vodu bez závad. Zejména malé vodní plochy jsou zatížené sinicemi nebo chlorofylem. Na dvou koupalištích v kraji je zákaz koupání, na Skalce a na Velkém rybníku u Hroznětína, vyplývá z aktuálních údajů Krajské hygienické stanice Karlovy Vary.
Na koupališti Rolava v Karlových Varech hygienici zjistili větší množství sinic a chlorofylu u pláže, kvalita vody je už na čtvrtém stupni z pětistupňové škály. U mola je situace mírně lepší a voda je zde na třetím stupni kvality, kdy vykazuje zhoršenou jakost. Na Velkém rybníku u Hroznětína trvá zákaz koupání kvůli vodnímu květu, sinicím, chlorofylu a špatné průhlednosti vody.
Bezvadnou kvalitu nebo jen mírně zhoršenou mají podle posledních měření plochy na Sokolovsku. Koupaliště Michal u Sokolova si udrželo přes celou sezonu vodu bez závad, stejně tak koupaliště bez provozovatele na nádržích Tatrovice u Vřesové a Boden u Habartova. Jen mírně zhoršenou kvalitu vody na stupni dva má Bílá voda u Chodova.
Měření z předešlých týdnů zjistila vodu na třetím stupni z pětistupňové škály na Jesenici na Chebsku, a to jak na odběrném místě v kempu Václav, tak u Rybářské bašty. Ochlazení posledních dnů a srážky, které přišly po dlouhé době veder, ale mohou kvalitu vody na závěr sezony zlepšit. Citlivější jedinci by se měli ale po koupání osprchovat, aby se vyhnuli zdravotním obtížím.
Krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupalištích v kraji, která jsou s provozovatelem nebo volně přístupná. Nepravidelně hodnotí hygienici i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst.