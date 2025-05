Ambulance by podle ředitelky mohly být pod KKN a příjem by se mohl dělit. Nela Kvačková chce s lékaři dál jednat, kardiologové ale nevidí možnost dohody. Uvádějí, že soukromou praxí doplňují chybějící ambulantní péči v kraji.

Primář kardiologie Alexandr Schee uvedl, že podle něj není varianta, jak by obě strany mohly dojít ke kompromisu. „V tuhle chvíli ne. Muselo by to být něco, co si neumíme představit,“ uvedl. Výpověď podle něj už podepsali všichni lékaři kromě těch, kterým v tom brání sociální situace, tedy například těhotenství nebo to, že by museli vracet velkou část náborového příspěvku.

Pokud kraj ředitelku neodvolá, chtějí odejít k 31. červenci. Vzhledem k tomu, že by si řada z nich musela ještě vybrat dovolenou, by ale hrozilo omezení fungování oddělení ještě dříve.

V únoru jmenovaná generální ředitelka Kvačková trvá na to, že její kroky jsou vedeny snahou zlepšit ztrátové hospodaření KKN, která spravuje nemocnice v Karlových Varech a Chebu. KKN ročně dostává od kraje zhruba 170 milionů korun.

„Já se snažím s lékaři kardiologie komunikovat, ale je to opravdu hodně motivované panem primářem, který bojuje o svoje místo, ačkoliv mi před dvěma týdny před panem náměstkem (hejtmanky Petrem Kubisem, pozn. red.) jasně řekl, že pokud si bude muset zvolit mezi svojí soukromou ambulanci a primariátem, dá přednost své praxi,“ řekla ředitelka KKN Kvačková.

Podle ní byla chyba, že kardiologická ordinace nevznikla rovnou pod KKN, ale předešlý management umožnil vznik soukromých praxí. „Mně vadí ten jeho konflikt zájmů. On ovlivňuje to, že naše nemocniční ambulance je zavřená, ale jeho jede s našimi lidmi,“ míní Kvačková. Primář Schee ale argumentuje tím, že soukromou praxi lékaři vykonávají ve svém volnu, a tak nijak chod nemocnice neomezují.

Přestože by podle svého vyjádření Kvačková nerada přišla o lékaře i samotného primáře kardiologie, musí se připravit na situaci, že by lékaři opravdu odešli. Jedná proto i s jinými kardiocentry, která by byla ochotná karlovarské nemocnici v případě potřeby pomoci.

Napjatá situace je i na jiných odděleních, například na emergency, jehož primářka Dagmar Uhlíková byla odvolaná z postu lékařské ředitelky, nebo na chirurgii, kterou vede primář Josef März, který byl před Kvačkovou generálním ředitelem KKN a také zvažuje odchod.

Nabídku na funkci lékařského ředitele odmítl. Odchody lékařů a zejména primářů by mohly krajským nemocnicím, kterým se v minulých letech podařilo za značného úsilí a vysokými příspěvky stabilizovat personální situaci, uškodit.

Situace ale může změnit i dozorčí rada KKN, pokud generální ředitelce nařídí, aby své snahy o lepší hospodaření omezila a souběhy soukromých praxí a práce v nemocnici tolerovala. Pak by ale podle ní odpovědnost přešla na dozorčí radu.

Náměstek hejtmanky Kubis už dříve řekl, že personální záležitosti jsou věcí generální ředitelky. Krajské nemocnice by ale neměly kvůli nim omezovat služby pro pacienty.